XEM CLIP:

Ngày 17/9, một đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh xe bồn trộn bê tông ngang nhiên vượt đèn đỏ, vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ.

Đoạn clip cho thấy cảnh tượng tại giao lộ đường Bình Mỹ - Hà Duy Phiên, xã Bình Mỹ. Khi đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ nhưng tài xế xe bồn vẫn tiếp tục di chuyển qua giao lộ.

Hành vi liều lĩnh này buộc nhiều phương tiện (hướng đi thẳng), đang dừng chờ đèn đỏ, phải phanh gấp nhường đường, gây tình trạng hỗn loạn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Hình ảnh xe bồn trộn bê tông vượt đèn đỏ ở TPHCM. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút hàng trăm lượt tương tác, với đa số bình luận bày tỏ sự phẫn nộ trước ý thức tham gia giao thông của tài xế.

Nhiều người chỉ trích hành vi này và kêu gọi cơ quan chức năng phải xử phạt thật nặng để răn đe. Liên quan đến vụ việc, Trạm CSGT Tây Bắc (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết đã nắm được thông tin và đang tiến hành xác minh, làm rõ danh tính tài xế và chủ phương tiện để xử lý.