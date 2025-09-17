Sau vụ tai nạn giữa 4 ô tô trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ngày 15/9, Cục trưởng Cục CSGT đã kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam không trồng cây xanh ở dải phân cách giữa trên cao tốc.

Sáng 17/9, trao đổi với VietNamNet về vấn đề này, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết: Việc trồng cây xanh trên đường cao tốc ở Việt Nam chủ yếu được thực hiện trước năm 2020 ở các tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cầu Giẽ - Ninh Bình và Nội Bài - Lào Cai, các tuyến khác không trồng.

"Việc trồng hay không trồng cây thuộc về cơ quan chủ đầu tư tuyến đường cao tốc. Từ năm 2020 đến nay, không có dự án cao tốc nào quay lại phương án trồng cây", đại diện Cục Đường bộ Việt Nam thông tin.

Ông Lê Hồng Điệp, Trưởng phòng Quản lý tổ chức giao thông (Cục Đường bộ Việt Nam), cho biết thêm việc trồng cây trên dải phân cách giữa có hai mặt. Thứ nhất, cây xanh ở dải phân cách giữa sẽ giúp giảm bụi, hạn chế chói lóa từ xe đi ngược chiều và cải thiện cảnh quan môi trường. Tuy nhiên, mặt thứ hai, việc chăm sóc cây xanh sẽ phức tạp hơn so với việc bảo trì tường rào bê tông hoặc thép.

“Trên thế giới cũng không có quy định không trồng cây xanh ở các dải phân cách giữa, nhưng đa số các nước trồng cây bụi thấp, nhất là khi dải phân cách rộng.

Một số tuyến để dự phòng mở rộng (như Hà Nội - Bắc Giang, Hà Nội - Thái Nguyên) thường không kiên cố hóa dải phân cách nhằm tránh lãng phí, có thể trồng cây để vừa tạo cảnh quan vừa giúp giảm chấn khi xảy ra tai nạn”, ông Điệp nói.

Ông Điệp nhấn mạnh: “Việc trồng cây ở dải phân cách giữa không phải phản tác dụng, chỉ có điều việc chăm sóc phức tạp hơn. Tuy nhiên, trong quá trình bảo trì, đã có quy định phải đặt cảnh báo giao thông để các phương tiện khác nhận biết và tránh va chạm".

Đại lộ Thăng Long được trồng khá nhiều cây xanh. Ảnh: VNN

Cục Đường bộ đánh giá, xét về khoa học, khó có thể khẳng định trồng cây ở dải phân cách giữa là cần hay không cần, có tác dụng hay không.

Tuy nhiên, với lưu lượng phương tiện ngày càng tăng (từ 3-4 triệu xe năm 2020 lên hơn 10 triệu xe hiện nay), quan điểm của Cục là không khuyến khích trồng cây xanh ở dải phân cách giữa, mà ưu tiên sử dụng dải phân cách cứng bằng bê tông để dễ bảo trì và an toàn hơn. Chỉ khi dải phân cách rất rộng, có quỹ đất dự trữ cho mở rộng hoặc làm metro, mới nên trồng cây bụi thấp.

Còn ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, cho rằng, trồng cây ở dải phân cách giữa vẫn có những lợi ích rõ rệt như: tạo cảnh quan, mang lại cảm giác mát mẻ, giảm căng thẳng cho lái xe, và che chắn ánh sáng từ xe ngược chiều. Hơn thế nữa, pháp luật hiện hành không cấm trồng cây xanh ở dải phân cách giữa.

Để đảm bảo an toàn khi quản lý, bảo trì đường và cây xanh, quy định đã yêu cầu xe bảo trì phải đặt cảnh báo trước - sau, dùng chóp nón, có người cầm cờ hướng dẫn giao thông... Vì vậy, an toàn giao thông hoàn toàn có thể được đảm bảo nếu đơn vị thực hiện đúng quy định.

Đại diện một số đơn vị quản lý đường cao tốc cho rằng, việc trồng cây xanh ở dải phân cách giữa tuy tạo cảnh quan đẹp nhưng tốn kém chi phí bảo trì và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi tiến hành bảo dưỡng trên cao tốc. Ngoài ra, trong điều kiện mưa bão, cây có thể gãy đổ gây mất an toàn.

Vì vậy, các đơn vị này đề xuất cần có tiêu chuẩn thiết kế về độ rộng của dải phân cách trước khi cho phép trồng cây. Đồng thời, việc lựa chọn loại cây trồng cũng phải phù hợp. Với các tuyến đường đã trồng cây, cần tiến hành phân loại, loại bỏ những cây dễ gãy đổ và giữ lại những cây có lợi cho môi trường.