Những ngày gần đây, câu chuyện của anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1985, trú tại xã M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Để tưởng nhớ người vợ quá cố là chị L. (SN 1986), anh Dũng đã biến đoạn đường nơi chị gặp tai nạn thành một vườn hoa rực rỡ.

Mỗi ngày anh Dũng đều ra tưới nước cho vườn hoa, cách nhà 4km. Ảnh: ND

Bi kịch xảy ra vào trưa 30/12/2024, tại tuyến đường Trường Sơn Đông (thuộc xã M'Đrắk). Chị L. trong lúc mang cơm cho tài xế đã không may va chạm với chiếc xe bồn chở bê tông dẫn đến tử vong tại chỗ.

Trong nỗi nhớ thương vô hạn, anh Dũng đã mua 1.000 gốc hoa hồng và hàng chục cây phượng vĩ để trồng dọc theo con đường nơi xảy ra tai nạn khiến chị L. tử vong.

Theo anh Dũng, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, còn phượng vĩ gợi nhớ về những kỷ niệm tuổi học trò trong sáng, nơi tình yêu của hai vợ chồng bắt đầu.

Trên trang cá nhân, anh Dũng mong mọi người đi qua không hái hoa hay phá hoại vì những khóm hoa này anh trồng để tưởng nhớ vợ...

Hàng chục cây phượng vĩ được anh Dũng trồng để tưởng nhớ vợ. Ảnh: ND

Thời gian gần đây, một số cây hoa đã bị người đi đường nhổ, anh phải lên tiếng kêu gọi trên mạng xã hội mong mọi người đi ngang giữ lại chút hoa, chút kỷ niệm, để nơi đây luôn rực rỡ và ấm áp như tình yêu mà anh dành cho vợ quá cố.

Hàng ngày anh Dũng vẫn kiên trì chăm sóc, tưới bón cho vườn cây, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực làm việc để chăm lo cho hai con một cách tốt nhất.

Được biết, anh Dũng và chị L. là mối tình đầu từ thời trung học phổ thông. Cả hai kết hôn vào năm 2010 và có với nhau hai người con.

Anh Dũng trồng 1.000 cây hoa hồng để tặng vợ quá cố. Ảnh: ND

Ông Phạm Ngọc Quang, Phó chủ tịch UBND xã M'Đrắk cho biết, chính quyền địa phương hoàn toàn ủng hộ hành động nhân văn của anh Dũng. Việc anh Dũng trồng hoa, trồng cây là cách để gìn giữ tình yêu và tình nghĩa vợ chồng rất đáng trân trọng. Những cây này được trồng ở ven đường, vừa làm đẹp cảnh quan, vừa không ảnh hưởng đến an toàn giao thông nên địa phương rất ủng hộ.

"Chúng tôi cũng mong người dân nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ, không phá hoại công sức của anh Dũng", ông Quang nói.