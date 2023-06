Chiều nay 19/6, Sở GD-ĐT Đắk Lắk đã tổ chức họp báo chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Quang cảnh buổi họp báo

Tại buổi họp báo, Sở GD-ĐT Đắk Lắk thông tin trong kỳ thi sắp tới có 33 điểm thi chính thức, 39 điểm thi dự phòng với hơn 21.100 học sinh tham gia. Sở Sở GD-ĐT Đắk Lắk cũng bố trí 2.928 cán bộ, coi thi, giám sát, phục vụ kỳ thi, chưa kể lực lượng thanh tra.

Liên quan đến việc phụ huynh và học sinh có tâm lý lo ngại sau vụ tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktu, ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở, cho biết việc có tâm lý lo lắng là điều không tránh khỏi nhưng Ban chỉ đạo kỳ thi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo an ninh cao nhất cho thí sinh.

"Vụ tấn công trụ sở hai xã khiến nhiều phụ huynh, thí sinh lo lắng nên việc động viên tinh thần các em đã được đặt lên hàng đầu và sẽ không để cho bất cứ thí sinh nào vì lo lắng mà không dự kỳ thi", ông Khoa cho biết thêm.

Còn Đại tá Nguyễn Hữu Lương - Trưởng Phòng an ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết trong kỳ thi này, Công an tỉnh sẽ phối hợp với Sở GD-ĐT trong việc đảm bảo an toàn, an ninh, chống gian lận trước, trong và sau kỳ thi.

"Việc tâm lý học sinh e ngại phía cơ quan chức năng cũng lường trước việc này và đã yêu cầu công an các địa phương tham mưu cho cấp ủy tổ chức động viên, ổn định tinh thần cho người dân, nhất là các gia đình có con em tham gia kỳ thi", ông Lương cho biết thêm.