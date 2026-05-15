Theo đó, năm 2026, Hà Nội có 222 điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT, gồm:

Về tổng quan kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho hay, số lượng thí sinh đăng ký tham gia cao nhất trong nhiều năm qua, với 1.223.776 em (tăng khoảng 60.000 thí sinh so với năm 2025).

Ông Chương nhấn mạnh một tín hiệu tích cực là sự chuyển dịch mạnh mẽ của thí sinh sang các môn STEM. Cụ thể, tỷ lệ đăng ký môn Vật lý, Hóa học tăng 15-20%; đặc biệt môn Công nghệ tăng đột biến với số lượng gấp đôi so với năm trước.

Về công tác chuẩn bị chuyên môn, theo ông Chương, hệ thống ngân hàng đề thi đã sẵn sàng, không chỉ phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 mà còn chuẩn bị lộ trình tổ chức thi trên máy tính từ năm 2027.

Dự kiến, cả nước sẽ có khoảng 2.500 điểm thi với 50.000 phòng thi.

Ông Chương cho biết, với quy mô thí sinh tăng mạnh, áp lực lên công tác in sao, vận chuyển đề thi và coi thi rất lớn, đặc biệt tại các tỉnh, thành đông thí sinh như Hà Nội, TPHCM, Nghệ An, Thanh Hóa. Ông cũng cảnh báo nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, chủ yếu qua điện thoại thông minh. Ngoài ra, các địa phương cũng cần chủ động phương án ứng phó với thiên tai, sạt lở vào đầu tháng 6.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12/6, sớm hơn 2 tuần so với năm ngoái. Cấu trúc môn thi, kỳ thi giữ ổn định với 4 môn (2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn).