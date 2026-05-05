Chia sẻ với VietNamNet, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, tính đến 17h ngày 5/5, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là 1.223.776.

Trong đó, số thí sinh đang học lớp 12 là 1.159.932 (chiếm 94,78%), có 63.844 thí sinh tự do (chiếm 5,22%).

Tổng số thí sinh được miễn thi ngoại ngữ là 7.952 (chiếm 0,65%).

Số thí sinh đăng ký trực tuyến đạt 1.204.806 (chiếm 98,45%), số thí sinh đăng ký trực tiếp là 18.970 (chiếm 1,55%).

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT các năm trước. Ảnh: Phạm Hải

Đại diện Bộ GD-ĐT cho hay, từ nay đến ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ còn hơn 1 tháng. Do đó, học sinh cần giữ gìn sức khỏe, sắp xếp thời gian hợp lý để tập trung ôn tập kỹ các môn đã đăng ký thi. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý, năm nay, dù xét tuyển theo phương thức nào, tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cũng phải đạt từ 15 điểm trở lên.

Các em cũng cần bám sát kế hoạch ôn thi của nhà trường, tham gia thi thử để có thêm nhiều kinh nghiệm và đánh giá được các phần kiến thức còn hạn chế, từ đó tập trung ôn tập kỹ hơn. “Song, các em không nên quá lo lắng, cần tự tin vào kiến thức, năng lực của mình; tránh tự gây ra những áp lực không cần thiết. Thí sinh cần đọc kỹ quy chế thi để thực hiện đúng và không để xảy ra sai sót, vi phạm không đáng có”, đại diện Bộ GD-ĐT lưu ý.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 10-12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

Thí sinh phải thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 1 bài thi gồm 2 môn được lựa chọn trong số các môn còn lại là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu ở lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10, 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ GD-ĐT gồm có các cấp độ tư duy: Biết, hiểu, vận dụng.

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng nhằm đạt yêu cầu kiểm tra năng lực, phẩm chất người học, tỷ lệ câu hỏi mang tính phân hóa như năm 2025, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống.

Các môn thi trắc nghiệm sẽ được ra theo các dạng như cấu trúc đề thi tham khảo đã được Bộ GD-ĐT công bố năm trước, gồm dạng nhiều phương án lựa chọn, dạng câu đúng/sai, dạng trả lời ngắn. Điểm trong bài thi trắc nghiệm không chia đều số câu hỏi trong đề thi mà có mức điểm khác nhau.

Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận và đề sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa.