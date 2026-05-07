MC Việt Khuê (tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Việt Khuê) hiện công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Hồi học phổ thông, anh từng là học sinh chuyên Toán của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; đạt giải Ba ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm 2002. Sau đó, anh trở thành sinh viên lớp Cử nhân khoa học tài năng của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) và tốt nghiệp thủ khoa đầu ra năm 2006. Hiện nay, ngoài thời gian công tác tại VTV, nam MC này hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT cho nhiều sĩ tử.

MC, Biên tập viên Việt Khuê của Đài Truyền hình Việt Nam từng là học sinh chuyên Toán, giành giải Ba thi học sinh giỏi quốc gia và tốt nghiệp thủ khoa đầu ra đại học. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với VietNamNet, Biên tập viên Việt Khuê cho hay, qua quá trình dạy và luyện thi cho học sinh nhiều năm qua, anh nhận thấy lỗi sai mà các em thường mắc phải ở bài thi môn Toán rất đa dạng, ở cả phần hiểu đề, tính toán, suy luận...

“Điều nguy hiểm nhất là các em thường không nắm vững kiến thức cơ bản dẫn đến ‘lỗi hệ thống’, từ đó gặp khó khăn trong quá trình ôn luyện các kỳ thi quan trọng, trong đó có thi tốt nghiệp THPT”, cựu thủ khoa Việt Khuê nói.

Anh cho rằng, trước hết, học sinh lớp 12 cần nắm thật chắc kiến thức cơ bản, bởi đó là nền tảng để giải quyết các bài toán từ dễ, trung bình đến nâng cao.

Thứ hai, các em phải có kế hoạch và biết phân bổ thời gian học, ăn, ngủ nghỉ hợp lý. Cần tạo cho bản thân kỷ luật và tuân thủ về thời gian học mỗi ngày. Với môn Toán, có thể đều đặn học ít nhất 2-3 giờ/ngày và dành thời gian ôn các môn khác. Không nên học quá nhiều một lúc, bởi như vậy, đầu óc khó tỉnh táo, kiến thức tiếp thu sẽ chậm. Ngược lại, các em cũng không buông lỏng, học ít hơn kế hoạch đặt ra mỗi ngày.

“Sẽ thuận lợi hơn rất nhiều nếu các em hoàn thành toàn bộ kiến thức lớp 12 chậm nhất sau khi kết thúc học kỳ I. Sau đó, các em có thể bước vào giai đoạn luyện đề. Hãy bấm đồng hồ và làm thử đề một cách nghiêm túc như thi thật để xem mình có thể làm được bao nhiêu điểm. Mỗi lần làm đề xong, các em cần rà soát kỹ lại các câu sai, lỗi sai và chú ý để lần sau không mắc những lỗi tương tự”, BTV Việt Khuê chia sẻ.

MC Việt Khuê trong một buổi ôn thi môn Toán online cho các học sinh. Ảnh: NVCC

Theo anh, học sinh cần rèn luyện và hiểu đúng tầm quan trọng của khả năng tự học. “Các thầy cô giống như các huấn luyện viên trong bóng đá - sẽ hướng dẫn cách ‘ghi bàn’, nhưng có lập công được hay không, vẫn phải tự cầu thủ nỗ lực mới có thể đạt thành quả như mong muốn”, anh nói.

Theo BTV Việt Khuê, học sinh cũng cần cân bằng tâm lý, qua việc tìm đến âm nhạc, phim ảnh... hay các hình thức giải trí lành mạnh xen kẽ những giờ ôn luyện, giúp tinh thần được phục hồi, năng lượng được tái tạo và sẵn sàng bước tiếp.

Để có bài thi môn Toán đạt điểm cao, theo anh Việt Khuê, các thí sinh cần bước vào phòng thi với sự bình tĩnh, đọc kỹ đề bài, tránh để tình trạng căng thẳng hay hấp tấp khiến bản thân "đánh rơi" điểm số không đáng.

“Tùy vào năng lực của bản thân để phân bổ thời gian hợp lý cho 3 phần: Trắc nghiệm 4 đáp án (dễ nhất), trắc nghiệm trả lời đúng/sai (khó hơn) và tự luận trả lời ngắn gọn (khó nhất). Học sinh có học lực tốt, cần cố gắng căn giờ, phân chia thời gian để làm hết đề, chinh phục điểm 9-10. Các bạn học lực khá, trung bình, yếu, cần tập trung vào những câu vừa sức trong đề bài, không nên mất nhiều thời gian vào các câu khó".

Nam MC khuyên các thí sinh không nên quá lo lắng, ôn luyện có chiến thuật để đạt được kết quả như mong đợi. Ảnh: NVCC

Đề thi tốt nghiệp THPT tập trung vào các chủ đề của lớp 11, 12 và một phần lớp 10 nhưng để làm tốt các bài lớp trên thì kiến thức nền tảng phải vững.

“Học Toán giống như xây một công trình, bạn không thể vươn tới đỉnh cao nếu không xây móng vững vàng. Nếu kiến thức không vững, tâm lý không ổn định, khi đọc đề, thí sinh sẽ dễ bị hoảng vì đề gồm nhiều câu", cựu thủ khoa nói.

Cuối cùng, anh lưu ý các thí sinh cần cẩn thận để làm bài đến đâu chắc chắn đến đó. "Các em làm 8-9 câu chắc chắn còn hơn làm 10-12 câu nhưng hấp tấp, dễ mất điểm. Đừng bao giờ nộp bài sớm kể cả đã làm xong. Thời gian còn lại hãy soát kỹ lại các bài đã làm”, BTV Việt Khuê chia sẻ.

Nam BTV cũng khuyên các thí sinh không nên quá lo lắng. "Hãy ngủ một giấc thật ngon trước ngày thi và thể hiện tất cả những gì mình đã được học, ôn luyện để đạt được kết quả như mong đợi”, anh nói.