Sáng 12/6, các thí sinh dự thi môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT đã hoàn thành bài làm kéo dài 50 phút.

Dưới đây là đáp án môn Tiếng Anh mã đề chẵn thi tốt nghiệp THPT năm 2026:

(Đáp án thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được cập nhật sau khi kết thúc giờ thi chính thức)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 11-12/6 với số lượng thí sinh đăng ký cao kỷ lục là hơn 1,2 triệu em.

Thí sinh là học sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ phải thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 1 bài thi gồm 2 môn được lựa chọn trong số các môn còn lại là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu ở lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10, 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ GD-ĐT gồm có các cấp độ tư duy: biết, hiểu, vận dụng.

Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7 - sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm 2025.