(Đề thi và đáp án các môn sẽ được cập nhật sau khi giờ thi chính thức kết thúc).

Đề thi môn Tiếng Anh và đáp án môn Tiếng Anh.

Đề thi môn Vật lý và đáp án môn Vật lý.

Đề thi môn Hóa học và đáp án môn Hóa học.

Đề thi môn Sinh học và đáp án môn Sinh học.

Đề thi môn Lịch sử và đáp án môn Lịch sử.

Đề thi môn Địa lý và đáp án môn Địa lý .

Đề thi môn Giáo dục Kinh tế Pháp luật và đáp án môn Giáo dục Kinh tế Pháp luật.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 11-12/6 với số lượng thí sinh đăng ký “cao kỷ lục”, vượt 1,2 triệu em.

Thí sinh là học sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ phải thi 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn cùng 1 bài thi gồm 2 môn được lựa chọn trong số các môn còn lại là Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Thí sinh được chọn thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ được học tại trường phổ thông.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu ở lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10, 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ GD-ĐT gồm có các cấp độ tư duy: biết, hiểu, vận dụng.

Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7 - sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm 2025.