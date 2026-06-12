Đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được cập nhật sau khi kết thúc giờ thi chính thức.

Trong hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên cả nước, có 389.630 em lựa chọn môn Vật lý, đưa đây trở thành một trong những môn thi tự chọn thu hút số lượng thí sinh đông nhất.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 là thời gian thí sinh chính thức làm bài thi. Theo quy định, thí sinh phải dự thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, đồng thời thực hiện một bài thi gồm hai môn tự chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp và Ngoại ngữ. Thí sinh cũng được phép đăng ký môn ngoại ngữ khác với môn đang học tại trường phổ thông.

Thí sinh TPHCM dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Nội dung đề thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chủ yếu tập trung ở lớp 12, đồng thời có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10 và 11. Đề được xây dựng theo ma trận của Bộ GD-ĐT với các cấp độ tư duy từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng.

Tiếp nối định hướng của những năm gần đây, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được thiết kế nhằm đánh giá năng lực và phẩm chất người học, duy trì tỷ lệ câu hỏi có tính phân hóa tương tự năm 2025. Trong đó, nhiều câu hỏi yêu cầu thí sinh vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn cuộc sống.