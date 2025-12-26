Đẩy mạnh chuyển đổi số, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 1699/KH-UBND về việc triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu, 100% cơ sở giáo dục có kết nối internet tốc độ cao; trên 98,5% giáo viên trang bị máy tính phục vụ giảng dạy. Toàn tỉnh có 12.394 tài khoản giáo viên, cán bộ ngành GD&ĐT được tạo lập để học trực tuyến, hơn 11.000 học bạ cũng như sổ điểm, sổ liên lạc được lưu trữ điện tử,

Cùng với đó, ngành GD-ĐT Lai Châu từng bước chuẩn hóa các quy trình chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác quản lý, tổ chức dạy học và đánh giá học sinh. Trong giảng dạy, sử dụng hệ thống học trực tuyến, phần mềm kiểm tra giúp đánh giá, khai thác kho học liệu số và nhiều công cụ công nghệ khác, giáo viên có thể tự tạo bài giảng, bài kiểm tra một cách sinh động, hâp dẫn và tiện lợi qua các phần mềm. Đặc biệt, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ, vai trò của thầy cô cũng thay đổi: từ truyền đạt kiến thức sang hướng dẫn học sinh khai thác, tìm hiểu tri thức qua các công cụ số, khơi dậy niềm đam mê học tập và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.