Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT, việc in sao đề thi phải được thực hiện tại một địa điểm an toàn, biệt lập và được lực lượng công an kiểm tra về an ninh, an toàn, bảo vệ nghiêm ngặt suốt thời gian in sao đề thi cho đến hết thời gian thi môn cuối cùng của kỳ thi, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng ngừa lộ lọt thông tin, phòng cháy, chữa cháy.

Công tác cách ly 3 vòng khu vực in sao đề thi được tổ chức nghiêm ngặt như sau:

Vòng 1: Cách ly tuyệt đối với bên ngoài từ lúc bắt đầu in sao đề thi đến khi kết thúc buổi thi cuối cùng; cửa sổ phải dán kín và niêm phong bởi công an và Ban In sao đề thi.

Vòng 2: Là khu vực trung gian giữa vòng 1 và vòng 3, cũng cách ly tuyệt đối với bên ngoài; giám sát liên lạc, kiểm soát người và đồ vật ra vào giữa các vòng.

Vòng 3: Tiếp giáp bên ngoài, đảm bảo an ninh 24/24, kiểm soát người, thiết bị và ghi sổ theo dõi ra vào; chỉ người có thẻ của Hội đồng thi mới được tiếp cận.

Toàn bộ quá trình in sao đề thi được thực hiện theo hướng dẫn chung của Bộ GD-ĐT và Bộ Công an.