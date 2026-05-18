Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở GD-ĐT Ninh Bình xây dựng đề khảo sát môn Tiếng Anh lớp 12 với thời gian làm bài 50 phút như sau:

Dưới đây là đáp án:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 10-12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

Thí sinh phải làm 4 bài thi, trong đó có Toán và Ngữ văn bắt buộc. Với hai môn tự chọn, thí sinh chọn trong các môn đã học ở trường là Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp và Ngoại ngữ.

Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu ở lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 10, 11. Đề thi được xây dựng theo ma trận của Bộ GD-ĐT gồm các cấp độ tư duy: Biết, hiểu, vận dụng.

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo hướng đánh giá năng lực, phẩm chất người học, giữ tỷ lệ phân hóa tương tự năm 2025, trong đó có các câu hỏi vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Các môn thi trắc nghiệm được xây dựng theo cấu trúc đề tham khảo Bộ GD-ĐT công bố trước đó, gồm các dạng: nhiều lựa chọn, đúng/sai và trả lời ngắn. Điểm số trong bài thi trắc nghiệm không được chia đều cho tất cả câu hỏi mà được phân bổ theo từng dạng câu hỏi.

Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận và đề sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa.