Sáng 5/6, hơn 51.000 thí sinh thi vào lớp 10 công lập tại Thanh Hóa năm học 2026-2027 đã hoàn thành bài thi môn Tiếng Anh với thời gian làm bài 60 phút.
Dưới đây là đề thi lớp 10 môn Toán của Thanh Hóa năm 2026:
Dưới đây là đáp án tham khảo do Tuyensinh247 thực hiện: đang cập nhật
Tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tại tỉnh Thanh Hóa, có 51.148 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 7.419 thí sinh so với năm 2025. Toàn tỉnh có 91 hội đồng thi với 2.185 phòng thi.
Theo kế hoạch, kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 5 và 6/6. Ngày 5/6, buổi sáng thí sinh thi môn Ngữ văn trong 120 phút, buổi chiều thi môn Tiếng Anh trong 60 phút. Sáng 6/6, thí sinh làm bài thi môn Toán trong 120 phút.
Sáng 5/6, hơn 51.000 thí sinh thi vào lớp 10 công lập tại Thanh Hóa năm học 2026-2027 đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút.
Sở GD-ĐT Hưng Yên vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027.