Không phải gia đình nào cũng có ô tô riêng hay sẵn sàng “mở hầu bao” thuê taxi, xe tự lái để về quê đón Tết. Trong khi đó, đi xe khách hay tàu hỏa tuy tiết kiệm nhưng những ngày cận Tết lại thường quá tải, cảnh chờ đợi, chen chúc ở bến khiến nhiều người cảm thấy ngột ngạt, nôn nao.

Bởi vậy, lựa chọn “rồng rắn” nhau về quê bằng xe máy trở thành phương án được nhiều bạn trẻ và gia đình nhỏ lựa chọn. Phương tiện này vừa có chi phí rẻ, vừa chủ động về thời gian, đặc biệt phù hợp với những hành trình cự ly ngắn và trung bình trong dịp Tết.

Xe máy là phương tiện được nhiều người lựa chọn để di chuyển về quê ăn Tết. Ảnh: Đình Hiếu

Nếu buộc phải lựa chọn xe máy là phương tiện về quê ăn Tết, đừng bỏ qua những kinh nghiệm hữu ích dưới đây để có một chuyến đi an toàn, suôn sẻ:

Chọn chiếc xe phù hợp, hoạt động tốt

Nếu gia đình có từ hai chiếc xe máy trở lên, hãy ưu tiên chọn chiếc đang ở trạng thái vận hành tốt nhất. Hành trình vài chục đến cả trăm km chỉ thực sự an toàn khi phương tiện đủ tin cậy và ổn định. Trước khi xuất phát, cần kiểm tra kỹ lốp, phanh, nhông xích, hệ thống đèn, gương, dầu máy và thực hiện bảo dưỡng ngay nếu phát hiện dấu hiệu bất thường.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, bạn cũng nên chọn chiếc xe có yên rộng và cốp chứa đồ đủ lớn để hành lý được sắp xếp gọn gàng. Với các cung đường bằng phẳng, xe tay ga trở thành lựa chọn lý tưởng nhờ yên và sàn để chân rộng, giúp cả gia đình ngồi thoải mái và mang theo được nhiều vật dụng cần thiết cho chuyến về quê ăn Tết.

Đổ đầy bình xăng từ trước

Khi hành lý đã được chằng buộc kín trên xe, mỗi lần dừng lại để đổ xăng đều rất bất tiện và khó khăn. Vì vậy, một mẹo nhỏ nhưng cực kỳ hữu ích là hãy đổ đầy bình trước khi bắt tay vào xếp đồ.

Việc này không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian mà còn tránh được cảnh phải tháo buộc giữa đường, vừa bất tiện, vừa dễ phát sinh rủi ro không đáng có trong suốt hành trình về quê đón Tết.

Trường hợp sử dụng xe máy điện cho những hành trình dài, cũng nên sạc đầy pin từ trước, đồng thời nên để dây sạc ở vị trí dễ lấy để "nạp năng lượng" giữa đường nếu cần.

Với những chiếc xe cũ, cần bảo dưỡng, kiểm tra kỹ trước khi sử dụng để di chuyển một chặng đường dài. Ảnh: Hoàng Hiệp

Sắp xếp hành lý gọn gàng, khoa học

Khi cả gia đình về quê ăn Tết thường kéo theo “núi đồ” cần mang theo. Nhưng các chuyên gia luôn đưa ra lời khuyên càng tối giản càng an toàn, do đó, hãy chỉ chọn những vật dụng thật sự cần thiết để tránh cồng kềnh và giảm tải cho xe. Hành lý gọn giúp xe cân bằng tốt, người ngồi cũng thoải mái hơn trong suốt quãng đường dài.

Theo kinh nghiệm của nhiều tài xế, đồ cồng kềnh nên gom vào một vali lớn và buộc chắc phía sau. Những vật dụng nhỏ, dùng ngay như giấy tờ, nước uống, áo mưa… nên để trong một ba lô nhỏ phía trước cho tiện lấy. Tuy nhiên, không nên nhét quá nhiều đồ ở khu vực này để tránh chạm tay lái và gây khó điều khiển.

Mặc trang phục phù hợp

Trang phục cũng ảnh hưởng đến sự thoải mái và tư thế của những người ngồi trên xe máy. Dù là người cầm lái hay ngồi phía sau, bạn nên mặc quần áo rộng rãi, mềm mại, co giãn tốt. Nếu có ví, điện thoại thì nên để vào ba-lô, túi xách, không nên đút trong túi quần, sẽ gây cấn chật khó chịu khi ngồi lâu.

Khi đi xe máy đường dài, nhất là vào thời tiết mưa lạnh ở miền Bắc những ngày này, rất cần có trang phục đủ ấm cho bản thân và các thành viên như áo khoác ấm, găng tay, khăn quàng cổ, tất chân,... Nên chuẩn bị cả áo mưa ở vị trí dễ lấy để phòng khi thời tiết xấu.

Còn với những khu vực không quá lạnh, một chiếc áo khoác gió có khả năng chống nước nhẹ là sự lựa chọn tối ưu. Cũng nên mang theo kính mát (kính râm) để sử dụng khi trời nắng để bảo vệ mắt.

Sắp xếp hành lý gọn gàng, mặc trang phục phù hợp giúp chuyến đi bằng xe máy trở nên dễ chịu hơn. Ảnh: Hoàng Hiệp

Lên lịch trình, chia quãng đường hợp lý

Việc về quê bằng xe máy thường được chuẩn bị và lên lịch trình từ sớm, nhưng bạn vẫn nên kiểm tra lại cung đường, thời tiết và chọn thời điểm xuất phát hợp lý. Hãy tránh các khung giờ cao điểm và hạn chế tối đa việc chạy xe lúc trời tối để giảm rủi ro.

Với những hành trình dài, đừng cố chạy liên tục, nhất là khi phía sau xe có trẻ em. Người có kinh nghiệm khuyên nên dừng nghỉ mỗi 40-50 km một lần, tùy tình trạng đường sá.

Việc nghỉ giữa chặng không chỉ giúp mọi người, đặc biệt là trẻ nhỏ được thư giãn, uống nước, đi vệ sinh, mà còn giúp chính chiếc "chiến mã" được nghỉ ngơi, giảm nhiệt và vận hành ổn định hơn. Khi dừng nghỉ ngơi, cần lưu ý chọn điểm rộng rãi, an toàn, dựng xe gọn và tránh cản trở các phương tiện đang lưu thông.

Tuân thủ luật giao thông và mang đầy đủ giấy tờ

Khi lưu thông bằng xe máy, việc chuẩn bị đầy đủ giấy tờ là điều bắt buộc. Ba loại giấy tờ phải luôn mang theo gồm: giấy phép lái xe, đăng ký xe và bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Tốt nhất, bạn nên để chúng chung một vị trí dễ lấy để tránh lúng túng khi gặp lực lượng chức năng kiểm tra trên đường.

Trong hành trình về quê ăn Tết, hãy tuân thủ nghiêm các quy định an toàn giao thông: đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, chạy đúng tốc độ, đúng làn đường và tuyệt đối không điều khiển xe sau khi đã uống rượu bia. Đây là những nguyên tắc tưởng chừng rất cơ bản nhưng lại quyết định trực tiếp đến sự an toàn của cả gia đình.

Chuẩn bị kỹ lưỡng từ xe cộ, hành lý, giấy tờ đến lịch trình sẽ giúp chuyến về quê bằng xe máy trở thành một trải nghiệm đáng nhớ, mang đúng dư vị Tết đoàn viên. Hãy nhớ, chỉ một phút chủ quan dẫn tới va chạm hay vi phạm luật và bị phạt cũng có thể biến niềm vui sum họp thành trải nghiệm kém vui.

Đi đúng luật, đi tỉnh táo và đi với tâm thế an toàn, đó chính là cách để hành trình trở về bên gia đình trong những ngày đầu năm được trọn vẹn và bình an.

