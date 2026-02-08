Nếp sinh hoạt bận rộn, cộng với thói quen lái xe “lên là chạy”, khiến không ít tài xế bỏ qua bước quan sát và kiểm tra xe trước khi khởi hành. Đây là một thao tác nhỏ nhưng lại rất quan trọng cho an toàn của phương tiện, nhất là những chuyến đi xa như về quê ăn Tết hay du xuân sắp tới.

Nhiều tài xế có thói quen lên xe là khởi động chạy luôn, ít khi quan sát xung quanh xe. Ảnh Hoàng Hiệp

Trao đổi với PV VietNamNet, kỹ sư ô tô Lê Hồng Đại cho rằng, rất nhiều sự cố trên đường, từ nổ lốp, mất lái, chảy dầu đến hạn chế tầm nhìn... đều có thể được ngăn chặn từ trước nếu người lái chỉ dành ra khoảng 2 phút quan sát quanh xe. Những rủi ro tưởng chừng "trên trời rơi xuống" thật ra thường để lộ dấu hiệu cảnh báo rất sớm.

"Việc kiểm tra xe trước khi khởi hành là thao tác “nhỏ nhưng có giá trị lớn” và mọi tài xế đều nên hình thành thói quen này. Chỉ cần quan sát một vòng bằng mắt thường, bạn đã kịp phát hiện rất nhiều vấn đề có thể gây nguy hiểm nếu bỏ qua,” anh Đại nhấn mạnh.

Vị kỹ sư này chỉ ra những hạng mục cần "liếc mắt" kiểm tra nhanh trước khi lên xe như sau:

Lốp xe

Kỹ sư Đại cho biết lốp xe là bộ phận dễ quan sát nhất nhưng lại hay bị nhiều người bỏ quên. Sau thời gian dài dừng đỗ, xe có thể bị non hơi hoặc dính đinh từ lúc nào không hay. Nếu phát hiện bất thường, hãy bơm bổ sung hoặc kịp thời mang xe đến gara ngay trước khi đi xa.

Lốp xe là bộ phận đầu tiên cần quan sát và kịp thời xử lý nếu có vấn đề. Ảnh: Hoàng Hiệp

Kính, gương xe

Sau nhiều ngày đỗ xe, nhất là ở khu vực ngoài trời, kính lái dễ bám bụi, cành lá cây. Trước khi nổ máy di chuyển, chỉ cần bỏ ra khoảng 10 giây "liếc mắt" và làm sạch những cành, lá cây này sẽ giúp cải thiện tầm nhìn, đồng thời tránh gạt mưa cọ xước làm hư hỏng kính.

Ngoài ra, nếu thấy các cửa kính và đặc biệt là gương chiếu hậu bị bẩn, ảnh hưởng đến tầm quan sát, cần dùng giẻ lau sạch trước khi di chuyển.

Gầm xe

Gầm xe phản ánh nhiều trạng thái an toàn của xe. Chỉ một mảnh gỗ, đá hay đinh lọt vào cũng đủ gây vướng khi di chuyển. Đặc biệt, nếu quan sát thấy dưới gầm có vết dầu thì đây là tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Lúc này, xe có thể bị chảy dầu nhớt hoặc dầu phanh, dẫn đến hết dầu và gây mất an toàn nếu đi đường dài.

Quan sát dưới gầm xe có thể phát hiện ra những vấn đề nghiêm trọng của xế cưng. Ảnh minh hoạ: Amika

Anh Đại cũng lưu ý từ việc quan sát dưới gầm còn có thể thấy thức ăn thừa, phân chuột... đây có thể là dấu hiệu cho thấy khoang máy đang bị "anh tý" đến làm tổ.

Phía dưới nắp capo

Đối với xe sử dụng động cơ đốt trong, tài xế nên mở nắp capo trước mỗi chuyến đi xa để kiểm tra tổng thể. Bằng mắt thường, có thể kiểm tra được lượng nước làm mát, nước rửa kính, dầu máy... và các dấu hiệu bất thường bên trong nếu có. Ngoài ra, các dị vật hoặc lá khô kẹt trong khoang máy cần được loại bỏ vì có thể gây cháy khi nhiệt độ tăng cao.

Quan sát một số hạng mục phía dưới nắp capo. Ảnh: Hoàng Hiệp

Kỹ sư Lê Hồng Đại cho rằng, chỉ mất khoảng 2 phút quan sát quanh xe trước khi khởi hành có thể giúp bạn loại bỏ phần lớn rủi ro cơ bản. Còn nếu phát hiện điều bất thường, đây chính là thời điểm dễ xử lý nhất, tránh sự cố nghiêm trọng trên đường.

Ngoài ra, xe đỗ ở vị trí an toàn vẫn có thể bị quệt tróc sơn hoặc móp méo. Vì vậy, tài xế nên kiểm tra một vòng trước khi rời bãi đỗ để kịp thời làm việc với đơn vị trông giữ nếu phát hiện hư hại, tránh những tranh cãi không đáng có về sau.

Bạn có góc nhìn thế nào về nội dung trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!