Chỉ còn ít ngày nữa là đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Không khí về quê, đoàn tụ với gia đình và du xuân đang rục rịch ở khắp nơi, khi hàng triệu người dân chuẩn bị khởi hành cho những chuyến đi dài cuối năm.

Tuy nhiên, việc tự lái xe ra khỏi thành phố những ngày giáp Tết luôn đi kèm áp lực, đường sá ùn tắc, thời gian di chuyển kéo dài, trong khi điểm dừng chân nghỉ ngơi lại hạn chế. Vì vậy, để chuyến đi thuận lợi và an toàn hơn, các chuyên gia giao thông khuyến nghị người dân cần chủ động và tham khảo những kinh nghiệm sau:

Lựa chọn thời điểm xuất phát

Chiều tối ngày làm việc cuối cùng của năm (năm nay rơi vào 13/2, tức 26 Tết) và sáng ngày nghỉ đầu tiên luôn là thời điểm "nóng bỏng" nhất về ùn tắc. Cửa ngõ các thành phố thường kẹt cứng bởi lượng phương tiện rất lớn đổ ra cùng lúc, khiến chuyến về quê trở thành nỗi ám ảnh với nhiều gia đình.

Nhiều gia đình đã chuẩn bị đồ đạc và lên kế hoạch lái xe về quê ăn Tết. Ảnh minh hoạ: Phạm Huyền

Nhiều tài xế có kinh nghiệm cho rằng, nên tránh giờ cao điểm, có thể cân nhắc xuất phát vào rạng sáng hoặc tối muộn hoặc nếu được thì trước hoặc sau hẳn 1 ngày để giảm áp lực, hạn chế rủi ro tắc đường.

Chủ động xây dựng lộ trình

Không nhất thiết phải đi theo các trục chính vốn luôn trong tình trạng quá tải mỗi dịp cao điểm. Tài xế hoàn toàn có thể chủ động tra cứu trước những tuyến đường phụ, đường tránh, đường mới thông để chủ động hơn cho hành trình của mình.

Việc chuẩn bị sẵn 2-3 phương án thay thế sẽ giúp xử lý linh hoạt khi gặp điểm ùn ứ, hạn chế tối đa cảnh “chôn chân” giữa dòng phương tiện đông đặc.

Có kế hoạch nghỉ ngơi hợp lý

Bên cạnh lựa chọn lộ trình, việc lên kế hoạch nghỉ ngơi cũng quan trọng không kém. Các chuyến đi dài dễ khiến tài xế và những người trên xe mệt mỏi do phải di chuyển liên tục và tập trung cao độ. Vì vậy, nên phân chia thời gian hợp lý để cả người và xe được “giải lao” sau mỗi chặng dài.

Trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn. Ảnh: Hoàng Hà

Thông thường, mỗi 2-3 giờ lái xe liên tục, nên dành khoảng 15-20 phút để thả lỏng cơ thể, uống nước, đi vệ sinh, kiểm tra lại tình trạng phương tiện. Những khoảng nghỉ ngắn nhưng đều đặn sẽ giúp duy trì sự tỉnh táo, tránh buồn ngủ và đảm bảo an toàn trong suốt hành trình.

Theo dõi liên tục các ứng dụng dẫn đường

Ngày nay, các ứng dụng bản đồ số như Google Maps hay những hệ thống GPS tích hợp trên xe đều có khả năng cập nhật tình trạng giao thông theo thời gian thực.

Khi phát hiện ùn tắc hoặc sự cố trên tuyến đường, hệ thống sẽ tự động đề xuất lộ trình thay thế tối ưu hơn. Đồng thời, bản đồ cũng hiển thị các trạm dừng nghỉ, điểm dịch vụ và khu vực ăn uống dọc tuyến, giúp tài xế dễ dàng lên kế hoạch cho cả hành trình.

Có nhiều ứng dụng hữu ích giúp tài xế tìm ra lộ trình thích hợp theo thời gian thực. Ảnh minh hoạ

Việc duy trì dẫn đường trong suốt chuyến đi giúp tài xế chủ động điều chỉnh lộ trình ngay khi cần thiết, tránh được những điểm nghẽn bất ngờ. Bên cạnh đó, hệ thống cũng hỗ trợ tìm nhanh các điểm dừng chân phù hợp, bảo đảm chuyến đi dài diễn ra thoải mái và an toàn hơn.

Đảm bảo xe và người trong trạng thái tốt nhất

Trước mỗi chuyến đi dài, việc kiểm tra và bảo dưỡng “xế cưng” là yêu cầu bắt buộc để tránh mọi rủi ro không đáng có. Chỉ một trục trặc nhỏ giữa dòng phương tiện đông nghịt cũng đủ khiến cả gia đình mệt mỏi và hành trình bị gián đoạn.

Bên cạnh kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống phanh, lốp, dầu máy hay nước làm mát, tài xế cũng nên đổ đầy nhiên liệu hoặc sạc đầy pin đối với xe điện, đảm bảo chiếc xe luôn trong trạng thái sẵn sàng nhất cho toàn bộ lộ trình.

Tuân thủ quy tắc giao thông, không chen lấn "điền vào chỗ trống"

Dịp cận Tết, lưu lượng phương tiện tăng đột biến khiến các cửa ngõ và tuyến quốc lộ thường xuyên xảy ra ùn tắc. Trong hoàn cảnh đó, không ít tài xế nôn nóng, liên tục chen lấn, chuyển làn thiếu quan sát hoặc thậm chí lấn sang làn khẩn cấp để tìm cách vượt lên.

Tài xế cần tuân thủ quy tắc giao thông và sự điều tiết của CSGT. Ảnh: Đình Hiếu

Những hành vi này không chỉ gây hỗn loạn giao thông mà còn tạo ra nguy cơ va chạm rất cao, đặc biệt khi các phương tiện di chuyển sát nhau và tầm nhìn bị hạn chế. Khi đó, tình hình còn trở nên tệ hơn.

Để giữ an toàn cho bản thân và gia đình, tài xế cần tuân thủ nghiêm quy định: đi đúng phần đường, giữ khoảng cách tối thiểu với xe phía trước, tuyệt đối không chuyển làn đột ngột và tuân thủ điều tiết của CSGT.

Sự kiên nhẫn trong những thời điểm đông đúc chính là “lá chắn” quan trọng để phòng tránh va chạm. Một thái độ lái xe văn minh cũng giúp hành trình về quê hoặc du xuân trở nên thư thái, an toàn và trọn vẹn hơn cho tất cả mọi người.

(Tổng hợp)

Bạn có góc nhìn thế nào về nội dung trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!