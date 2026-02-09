Kính lái ô tô, kính cửa sổ hai bên mờ trắng chỉ sau vài phút vận hành không chỉ gây khó chịu mà còn làm giảm tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông.

Kính lái ô tô bị hấp hơi đã trở thành nỗi ám ảnh quen thuộc với nhiều tài xế. Ảnh: Ngô Minh

Theo các chuyên gia kỹ thuật ô tô, nguyên nhân của hiện tượng này đến từ sự chênh lệch nhiệt độ và độ ẩm giữa môi trường bên ngoài và bên trong khoang lái. Trời lạnh, ẩm, mưa phùn khiến bề mặt kính hạ nhiệt nhanh, trong khi không khí trong xe lại ấm hơn do thân nhiệt và hơi thở của người ngồi bên trong.

Khi không khí ẩm gặp kính lạnh, hơi nước sẽ ngưng tụ và bám lên bề mặt kính, tạo thành lớp sương mờ khó chịu. Để xử lý tình trạng hấp hơi kính lái ô tô đúng kỹ thuật và nhanh chóng, tài xế cần ghi nhớ những nguyên tắc sau.

Bật điều hòa (A/C) kết hợp chế độ sấy kính

Trước hết, giải pháp hiệu quả nhất là bật điều hòa (A/C) kết hợp với chế độ sấy kính. Nhiều người có thói quen tắt A/C vào mùa lạnh để "đỡ tốn xăng" hoặc chỉ dùng quạt gió nóng, nhưng đây là một sai lầm phổ biến.

Bật điều hòa (A/C) kết hợp chế độ sấy kính sẽ nhanh chóng làm tan lớp sương mờ. Ảnh: Ngô Minh

Trên ô tô, điều hòa không chỉ dùng để làm mát mà còn đóng vai trò hút ẩm rất quan trọng. Khi kính bị mờ, tài xế cần bật A/C để máy nén hoạt động, chọn chế độ gió thổi trực tiếp lên kính lái có ký hiệu hình rẻ quạt và điều chỉnh nhiệt độ ở mức ấm vừa phải hoặc cân bằng với môi trường bên ngoài. Luồng khí khô được thổi thẳng lên kính sẽ nhanh chóng làm tan lớp sương mờ.

Sử dụng chức năng sấy kính sau

Bên cạnh kính lái, kính chắn gió phía sau cũng thường xuyên bị hấp hơi. Với khu vực này, tài xế nên sử dụng chức năng sấy kính sau, thường có ký hiệu hình chữ nhật với các đường lượn sóng.

Ngoài sấy kính trước, tài xế cũng cần bật cả sấy kính sau để cải thiện tầm nhìn. Ảnh: PAC Autotech

Hệ thống này sử dụng các sợi điện trở để làm nóng bề mặt kính, giúp hơi nước bay nhanh. Tuy nhiên, do tiêu thụ điện năng lớn và sinh nhiệt cao, người dùng chỉ nên bật trong thời gian ngắn và tắt ngay khi kính đã trong suốt để tránh ảnh hưởng đến kính và phim cách nhiệt.

Chuyển sang chế độ lấy gió ngoài, hạ kính

Một thao tác đơn giản nhưng rất hiệu quả khác là chuyển từ chế độ lấy gió trong sang lấy gió ngoài, đồng thời có thể hạ kính bên xuống một chút. Khi xe đóng kín, hơi ẩm từ hành khách tích tụ nhanh chóng, khiến kính càng dễ mờ.

Sử dụng lấy gió ngoài để cân bằng chênh lệch nhiệt độ nhanh hơn. Ảnh: Carpla

Việc lấy gió ngoài và hạ kính giúp luân chuyển không khí, cân bằng độ ẩm trong và ngoài xe, từ đó hạn chế hiện tượng ngưng tụ hơi nước. Tuy nhiên, nếu đi qua khu vực bụi bẩn hoặc đi sau các phương có mùi hôi như xe chở rác thải, hãy tạm thời chuyển về gió trong và tăng tốc độ quạt gió điều hòa.

Những sai lầm tuyệt đối cần tránh và một số mẹo hạn chế kính lái bị hấp hơi

Ngược lại, có những thói quen tài xế tuyệt đối nên tránh. Lau kính bằng khăn hoặc giấy khi đang lái xe là hành động nguy hiểm, dễ gây mất tập trung và còn để lại vệt nước, xơ vải khiến kính càng lóa, đặc biệt khi gặp đèn pha xe đối diện vào ban đêm.

Việc hạ kính cửa sổ sẽ giúp luân chuyển không khí ẩm bên trong xe nhanh hơn nhưng nếu trời đang mưa lạnh, hãy tránh dùng giải pháp này, bởi nước và hơi ẩm sẽ xâm nhập vào khoang nội thất, gây ẩm mốc và làm người ngồi trong xe bị lạnh.

Về lâu dài, để phòng ngừa kính ô tô bị hấp hơi, tài xế có thể áp dụng một số mẹo đơn giản như bôi bọt cạo râu hoặc dùng dung dịch chống bám hơi nước chuyên dụng lau mặt trong kính. Lớp màng mỏng này giúp hạn chế hơi nước ngưng tụ, mang lại hiệu quả khá rõ rệt trong điều kiện nồm ẩm.

Kính lái trong suốt không chỉ giúp chuyến đi dễ chịu hơn mà còn là yếu tố sống còn để đảm bảo an toàn. Xử lý đúng cách hiện tượng hấp hơi kính là kỹ năng cơ bản nhưng rất quan trọng mà bất kỳ tài xế nào cũng cần nắm vững, nhất là trong những ngày thời tiết ẩm ướt kéo dài.

