Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, năm 2026, có 102.243 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 các trường công lập, trên tổng số khoảng 124.000 thí sinh dự thi, chiếm tỷ lệ hơn 80%.

Băn khoăn về con số hơn 80% học sinh Hà Nội đỗ lớp 10 công lập?

Sau thông tin trên, nhiều phụ huynh phản hồi về VietNamNet bày tỏ băn khoăn, trước đây, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố số chỉ tiêu vào lớp 10 công lập của Hà Nội chỉ đáp ứng được khoảng 65% so với số lượng đăng ký dự thi. Nếu so với công bố trước đây, số tăng 15% học sinh trúng tuyển vào các trường công lập của Hà Nội từ 65% lên hơn 80%, có phải đã tăng thêm nhiều trường lớp công lập?.

Thí sinh dự thi lớp 10 Hà Nội năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng.

Độc giả Nguyễn Bình nêu: "Lâu nay chỉ thấy công bố các trường THPT công lập của Hà Nội chỉ đáp ứng được khoảng 63-65% số học sinh dự thi. Năm nay cũng không thấy thông tin có thêm quá nhiều trường THPT công lập được xây mới và đưa vào sử dụng. Vì sao số học sinh đỗ vào trường công lập lại lên tới hơn 80% được?".

Độc giả V.H.L bình luận: "Cảm thấy hơi khó hiểu. Bởi trước kỳ thi thống kê chỉ khoảng hơn 60% học sinh đỗ vào lớp 10 trường công, số lượng chỉ tiêu không thay đổi nhiều mà sau kỳ thi tỷ lệ đỗ trường công tăng lên 80%. Vậy phải chăng rất nhiều học sinh đã không thi?".

Cũng có độc giả băn khoăn liệu con số 80% học sinh trúng tuyển các trường công lập như Sở GD-ĐT Hà Nội công bố liệu có phải tính cả các trường nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập.

Sở GD-ĐT Hà Nội: Đáp ứng tối đa chỗ học công lập cho học sinh

Lý giải về những băn khoăn nêu trên, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, 80% học sinh có điểm đủ trúng tuyển vào các trường công lập - tương đương khoảng 102.000 học sinh là chỉ tính các trường THPT, không bao gồm các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội nhấn mạnh, năm nay, với mức điểm chuẩn của các trường THPT mà Sở duyệt đưa ra, có hơn 100.000 thí sinh dự thi lớp 10 đủ điểm trúng tuyển (khoảng 80% tổng số dự thi). Đây là số liệu thể hiện rõ quan điểm của Hà Nội là “đáp ứng tối đa chỗ học cho học sinh”.

Thí sinh sau khi hoàn tất kỳ thi lớp 10 Hà Nội năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huy.

Giải thích về tỷ lệ hơn 80% trúng tuyển lớp 10 công lập, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội nói: “Cần hiểu chỉ tiêu ban đầu giao cho các trường khác với số thực tế nhập học của hệ thống các trường THPT thuộc Sở GD-ĐT Hà Nội. Khi họp xét duyệt điểm chuẩn, chúng tôi cũng đã tính đến cả lượng thí sinh ảo, dự phòng số thí sinh trúng tuyển nhưng không theo học.

Với các mức điểm chuẩn đưa ra, Sở GD-ĐT đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, cơ hội cao nhất có thể để đáp ứng chỗ học trường công cho các học sinh. Còn nếu duyệt điểm chuẩn theo số chỉ tiêu giao ban đầu một cách cứng nhắc, điểm chuẩn các trường sẽ phải cao hơn mức công bố hiện nay. Để đảm bảo công tác tuyển sinh được ổn định, chúng ta cũng phải chấp nhận trường hợp có những trường số đăng ký nhập học thực tế lại cao hơn chỉ tiêu được giao ban đầu”.

Tuy nhiên, theo đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội, thực tế cũng có nhiều học sinh trúng tuyển trường công lập của Hà Nội nhưng không nhập học vì nhiều lý do khác nhau như: Lựa chọn học trường THPT chuyên thuộc các trường đại học; chọn học tư thục, học nghề, học giáo dục thường xuyên có thể vì điều kiện đi lại,...

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cho hay, ngoài ra, kết quả này cũng phản ánh hiệu quả của việc tăng chỗ học trong những năm gần đây của Hà Nội. Đồng thời cho thấy học sinh Thủ đô đang có nhiều lựa chọn học tập phù hợp sau khi tốt nghiệp THCS.