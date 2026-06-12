Theo đó, thí sinh tra cứu kết quả thi và trúng tuyển Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội) tại địa chỉ: http://tuyensinhthpt.ussh.edu.vn/reguss/default.php

Thí sinh tra cứu điểm thi bằng tên và tài khoản đã được cấp khi tạo hồ sơ hoặc quét mã QR để đăng nhập, tra cứu điểm giống như tra cứu số báo danh dự thi.

Điểm chuẩn tuyển sinh hệ chuyên lớp 10 của Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm học 2026-2027 như sau:

Điểm trúng tuyển được xác định như sau:

Điểm trúng tuyển = Ngữ văn (chung) x 1 + Toán x 1 + Tiếng Anh x 1 + môn chuyên (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) x 3

Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển phải dự thi đủ 3 môn chung (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) và môn chuyên (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), không bị đình chỉ thi. Điểm môn thi tính theo thang điểm 10. Điểm của từng môn thi chung (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) phải đạt từ 2 trở lên, điểm môn chuyên (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) phải đạt từ 6 trở lên.

Thời gian đăng ký phúc khảo

Thí sinh đăng ký phúc khảo trực tuyến từ 18h ngày 12/6 đến 24h ngày 18/6 tại trang web: http://tuyensinhthpt.ussh.edu.vn/reguss/default theo tài khoản đã đăng ký hồ sơ dự thi. Lệ phí phúc khảo là 300.000 đồng/môn, nộp qua hình thức chuyển khoản.

Thí sinh đăng ký phúc tra sau khi làm thủ tục chuyển khoản sẽ không thay đổi được số môn đăng ký phúc tra.

Thời gian dự kiến công bố kết quả phúc khảo trước ngày 30/6.

Thí sinh tra cứu điểm phúc khảo tại http://tuyensinhthpt.ussh.edu.vn/reguss/default theo tài khoản đã đăng ký hồ sơ dự thi.

Nhà trường cho biết thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học vào Chủ nhật, ngày 28/6, từ 9h đến 11h tại Nhà nối AB, Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.



