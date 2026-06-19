Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập ở Hà Nội năm 2026 Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2026 của các trường THPT công lập trên địa bàn.

Cụ thể, thủ khoa của kỳ thi lớp 10 Hà Nội năm 2026 là em Trần Minh Hà, học sinh lớp 9G0 của Trường THCS - THPT Newton.

Thí sinh này trúng tuyển Nguyện vọng 1 vào Trường THPT Phan Đình Phùng với tổng điểm 29,75 (trong đó, điểm môn Ngữ văn 9,25; Toán 9,5; Ngoại ngữ 10; điểm ưu tiên là 1).

Thí sinh dự thi lớp 10 Hà Nội năm 2026. Ảnh: Phạm Hải

Năm ngoái, Hà Nội có 8 thủ khoa thi lớp 10 công lập với cùng tổng điểm 28,75, gồm các em: Vũ Khánh Chi (học sinh Trường THCS Ngọc Lâm), Lê Diệu Linh (học sinh Trường THCS Tân Định), Nguyễn Quang Anh (Trường THCS Cầu Giấy), Đỗ Mạnh Hưng (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam), Nguyễn Minh Huyền (Trường Phổ thông liên cấp Ngôi sao Hà Nội), Trần Minh Khuê (Trường THCS Thành Công), Dương Gia Linh (Trường THCS Chu Văn An), Nguyễn Khánh Quỳnh (Trường THCS Bê Tông).

Theo mức điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2026 do Sở GD-ĐT Hà Nội công bố, trong số 122 trường THPT công lập không chuyên, có 9 trường có điểm chuẩn từ 25 trở lên, tức là thí sinh phải đạt trung bình hơn 8,3 điểm/môn trở lên mới đỗ.

Năm nay, Trường THPT Yên Hòa, THPT Kim Liên, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông có mức điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 cao nhất Hà Nội với 26 điểm. Với cách tính điểm xét tuyển là tổng 3 môn thi đều tính hệ số 1, để trúng tuyển các trường này, thí sinh cần đạt trung bình hơn 8,6 điểm/môn. Xếp sau là Trường THPT Phan Đình Phùng, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Việt Đức với 25,75 điểm.