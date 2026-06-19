Theo mức điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2026 do Sở GD-ĐT Hà Nội công bố, trong 119 trường THPT công lập không chuyên, có 15 trường có điểm chuẩn từ 14 trở xuống, tức là thí sinh chỉ cần đạt trung bình chưa tới 5 điểm/môn đã có thể trúng tuyển.

Năm nay, Trường TH, THCS và THPT Minh Châu có mức điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 thấp nhất với 8,5 điểm. Với công thức tính điểm xét tuyển lớp 10 của Hà Nội = Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + Điểm Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm khuyến khích (nếu có), thí sinh chỉ cần đạt nhỉnh 2,8 điểm/môn đã trúng tuyển vào trường này.

Ngoài ra, các trường cũng lấy điểm chuẩn khá thấp như Trường THPT Mỹ Đức C với 9 điểm, Trường THPT Minh Quang với 10 điểm.

Top 15 trường có điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 thấp nhất Hà Nội như sau:

Năm nay, học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập bất kỳ. Thí sinh cũng không còn bị ràng buộc về nguyện vọng đăng ký và khu vực sinh sống. Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 và 3 cao hơn nguyện vọng 1 lần lượt là 0,5 và 1 điểm.