Theo kế hoạch, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT vào 8h ngày 1/7, thí sinh có nhu cầu có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 1 đến ngày 5/7. Các thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ muộn nhất ngày 7/7.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Thạch Thảo

Năm nay, Thủ tướng có chỉ thị về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2026, trong đó yêu cầu chấm thi tự luận nghiêm theo đáp án, biểu điểm, bảo đảm công bằng và khả năng phân loại thí sinh.

Các môn trắc nghiệm đều phải được chấm bằng máy với cùng một phần mềm chuyên dụng do Bộ GD-ĐT cung cấp. Riêng môn Ngữ văn với hình thức tự luận được chấm hai vòng độc lập.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho hay đề thi Ngữ văn mở nên đáp án cũng phải mở. Khi chấm, giáo viên phải tôn trọng quan điểm của thí sinh, thậm chí ý kiến phản biện, thể hiện sự sáng tạo.

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên Bộ GD-ĐT sử dụng thêm công cụ Rubric trong việc chấm thi tự luận môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT. Điều này sẽ giảm yếu tố chủ quan của người chấm trong quá trình chấm thi. Cụ thể, hệ thống sẽ gắn vào những tiêu chí nào thì tương ứng khung điểm ấy.

Theo Bộ GD-ĐT, việc áp dụng Rubric sẽ hạn chế những mâu thuẫn, dễ thống nhất trong việc chấm của các giáo viên.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra ngày 11-12/6 với số lượng thí sinh đăng ký “cao kỷ lục”, vượt 1,2 triệu học sinh.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.