Công đoàn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên chia sẻ, thầy giáo Nguyễn Quốc Thịnh (sinh năm 1976, quê Nghệ An) đã từ trần hồi 22h20 ngày 4/6/2026, hưởng dương 51 tuổi.

Thầy Thịnh là giáo viên dạy chuyên Vật lý của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội); nguyên Phó Trưởng Bộ môn Vật lý đại cương, Khoa Vật lý, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN).

Sau khi biết tin, trên nhiều nhóm hội, diễn đàn, nhiều người, đặc biệt là các phụ huynh, học sinh chia sẻ sự tiếc thương, xót xa trước sự ra đi của thầy Thịnh.

Thầy Nguyễn Quốc Thịnh qua đời ở tuổi 51.

Thầy Thịnh được nhiều người nhận xét không chỉ tài năng mà là người thầy luôn nhiệt huyết, tận tâm; tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, hướng dẫn thực hành khoa học.

Nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự kính mến với thầy giáo trường chuyên có hành trình dạy học và cả những chia sẻ thông tin hữu ích cho mọi người.

“Những bài viết của thầy đã mang đến nguồn thông tin quý giá, ngắn gọn, xúc tích và đầy đủ nội dung để cho phụ huynh tham khảo. Lâu lâu không gặp thầy trên nhóm, nay mới biết thầy lâm bệnh và đã mất. Thật tiếc thương và hụt hẫng cho những phụ huynh như mình. Xin chia buồn cùng thầy và gia đình”, một phụ huynh chia sẻ.