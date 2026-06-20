Theo thông tin từ Trường Trung học Thực hành Sài Gòn, nhà trường có 481 học sinh thi vào lớp 10 năm 2026. Thống kê cho thấy, tổng điểm 3 môn cao nhất mà học sinh đạt được là 28,5 điểm. Điểm trung bình 3 môn của toàn khối đạt 24,1 điểm, trong đó môn Ngữ văn đạt trung bình 7,83 điểm, môn Toán 7,39 điểm và môn Tiếng Anh 8,72 điểm.

Đáng chú ý, 375 trong số 481 học sinh (chiếm 78%) đạt từ 23 điểm trở lên trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập.

Về kết quả trúng tuyển vào các trường tốp đầu, Trường Trung học Thực hành Sài Gòn có 70 học sinh trúng tuyển vào hai trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa; 43 học sinh trúng tuyển Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM.

Trường Trung học Thực hành Sài Gòn.

Trường Trung học Thực hành Sài Gòn trực thuộc Trường ĐH Sài Gòn - một trong những trường có tiếng tại TPHCM. Trong kỳ thi vào lớp 10 TPHCM hằng năm, các trường như THCS và THPT Trần Đại Nghĩa, Trung học Thực hành Sài Gòn, THCS Nguyễn Văn Tố, THCS Trần Quốc Toản 1, THCS Lê Văn Tám, THCS Nguyễn Du... chiếm ưu thế về số học sinh đạt điểm cao.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TPHCM năm 2026 có hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi, cao nhất từ trước đến nay. Các trường THPT công lập tuyển 117.355 chỉ tiêu, tương đương khoảng 78% thí sinh có cơ hội vào học trường công.

Đây cũng là năm đầu tiên TPHCM tổ chức kỳ thi sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Học sinh thuộc khu vực TPHCM cũ, Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ cùng thi chung một đề thi.

Điểm xét tuyển lớp 10 công lập được tính bằng tổng điểm ba môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).