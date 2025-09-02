Ca khúc "Đất mẹ" (tác giả Trần Mạnh Hùng) do NSƯT Lệ Giang biểu diễn
NSƯT Lan Anh da diết với "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó" (nhạc và lời: Nguyễn Tài Tuệ)
Nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi lần đầu biểu diễn "Sông Lô" (nhạc và lời: Văn Cao)
Nhóm Áo Lính trẻ trung, hào hùng trong "Tiểu đoàn 307" (nhạc: Nguyễn Hữu Trí; phỏng thơ Nguyễn Bính)
Cellist Phan Đỗ Phúc thăng hoa với tác phẩm "Hướng về Hà Nội" (nhạc và lời: Hoàng Dương)
Tiết mục "Chúng ta là chiến sĩ công an" (nhạc và lời: Trọng Bằng) qua màn thể hiện của hợp xướng Kosmos Opera
Ca sĩ Bạch Trà dịu dàng, trầm lắng với ca khúc "Gửi em chiếc nón bài thơ" (nhạc: Lê Việt Hòa, phỏng thơ: Sơn Tùng)
Tiết mục "Lưu Thuỷ, Kim Tiền, Xuân Phong, Long Hổ" do NSƯT Lệ Giang và nhóm Nét Việt thể hiện khép lại phần 1