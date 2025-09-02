Trở lại Hòa nhạc Quốc gia "Điều còn mãi" 2025, ca sĩ Hồng Nhung có màn trình diễn ấn tượng với ca khúc kinh điển "Bài ca Hà Nội", nhận tràng vỗ tay lớn của khán giả.

Ca khúc "Đất mẹ" (tác giả Trần Mạnh Hùng) do NSƯT Lệ Giang biểu diễn

NSƯT Lan Anh da diết với "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó" (nhạc và lời: Nguyễn Tài Tuệ)

Nghệ sĩ piano Lương Khánh Nhi lần đầu biểu diễn "Sông Lô" (nhạc và lời: Văn Cao)

Nhóm Áo Lính trẻ trung, hào hùng trong "Tiểu đoàn 307" (nhạc: Nguyễn Hữu Trí; phỏng thơ Nguyễn Bính)

Cellist Phan Đỗ Phúc thăng hoa với tác phẩm "Hướng về Hà Nội" (nhạc và lời: Hoàng Dương)

Tiết mục "Chúng ta là chiến sĩ công an" (nhạc và lời: Trọng Bằng) qua màn thể hiện của hợp xướng Kosmos Opera

Ca sĩ Bạch Trà dịu dàng, trầm lắng với ca khúc "Gửi em chiếc nón bài thơ" (nhạc: Lê Việt Hòa, phỏng thơ: Sơn Tùng)

Tiết mục "Lưu Thuỷ, Kim Tiền, Xuân Phong, Long Hổ" do NSƯT Lệ Giang và nhóm Nét Việt thể hiện khép lại phần 1