Tại hội nghị, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết điểm đặc biệt tại các điểm thi năm nay, ngoài việc niêm yết sơ đồ phòng thi và lịch thi, ban tổ chức còn tăng cường tuyên truyền về công tác bảo mật đề thi. Cụ thể, tại khuôn viên các điểm thi sẽ có thông báo nêu rõ đề thi thuộc danh mục bí mật Nhà nước mức độ “tối mật”, đồng thời cảnh báo mọi hành vi cố ý làm lộ đề thi đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hùng

Trước khi làm bài thi, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của mình vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp.

Khi nhận được đề thi, thí sinh kiểm tra tình trạng đề và có 5 phút để báo cáo sai sót cho giám thị (đề thi rách, mờ, nhòe, thiếu trang, thiếu nét, mã đề thi không thống nhất trong các trang). Sau 5 phút, nếu không báo cáo, thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về đề thi mình nhận được, mọi khiếu nại không được giải quyết. “Đây là nội dung Sở GD-ĐT yêu cầu các giám thị nhấn mạnh nhiều lần để thí sinh nắm được và thực hiện đúng quy định”, ông Bình nói.

Đối với môn thi tự luận, thí sinh chỉ được rời phòng thi và khu vực thi sau khi đã làm bài được 2/3 thời gian; khi ra ngoài phải nộp lại bài thi, đề thi và giấy nháp. Với môn thi trắc nghiệm, thí sinh không được phép rời phòng thi trước khi hết giờ làm bài.

Ông Bình cũng khuyến cáo thí sinh khi đến điểm thi không mang theo những vật dụng, đồ vật cồng kềnh, trang sức đắt tiền... ngoài những vật dụng bị cấm mang vào phòng thi.

Thí sinh đến điểm thi muộn 15 phút sau khi tính giờ làm bài coi như vắng buổi thi đó.

Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hùng

Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội, cho biết tại kỳ thi lớp 10 ở Hà Nội năm 2026 vừa qua vẫn xảy ra trường hợp thí sinh dùng điện thoại thông minh chụp đề thi và gửi lên các hệ thống hỗ trợ giải bài. Tuy nhiên, phải sau khoảng 15 phút giám thị mới phát hiện được hành vi vi phạm.

“Đề thi tốt nghiệp THPT thuộc danh mục bí mật của Nhà nước mức độ ‘tối mật’, do đó giám thị cần xác định rõ trách nhiệm, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc”, ông Tuấn nói, đồng thời cho biết năm 2025, có 3 thí sinh bị khởi tố vì liên quan đến việc sử dụng điện thoại để chụp đề thi gửi ra bên ngoài.

Ông Tuấn cũng cảnh báo về mức độ tinh vi của các hình thức gian lận bằng công nghệ cao. Hiện nay, nhiều phần mềm và hệ thống có thể tự động giải bài từ ảnh đề thi được tải lên mà không cần người dùng nhập nội dung bằng văn bản.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hùng

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, năm nay, Hà Nội có 129.173 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, tăng hơn 5.000 thí sinh so với năm ngoái. Với quy mô đó, Hà Nội bố trí 222 điểm thi với 5.899 phòng thi, 276 phòng chờ và 222 phòng dự phòng. TP cũng đã điều động hơn 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên coi thi; hơn 800 cán bộ, giáo viên hỗ trợ công tác chấm thi. Công an TP Hà Nội điều động gần 900 cán bộ tham gia đảm bảo an ninh tại các điểm coi thi, làm phách và chấm thi.

Theo ông Hiền, năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong bối cảnh có nhiều điểm mới, cả về góc độ quản lý hành chính của địa phương cũng như những điều chỉnh về mặt kỹ thuật. Vì vậy, Sở GD-ĐT đề nghị lãnh đạo các phường, xã, nhà trường đảm bảo công tác triển khai, giúp thí sinh dự thi đúng quy chế, với tâm lý thoải mái, đồng thời hạn chế tối đa các trường hợp vi phạm quy chế.