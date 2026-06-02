Sáng 2/6, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT .

Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn chia sẻ: “Năm nay với những đặc điểm mới, lần đầu tiên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và số lượng thí sinh toàn quốc cũng như từng địa phương tăng mạnh so với năm 2025. Ngoài ra, nhiều địa phương có những địa bàn cách xa, có những khó khăn nhất định”.

Theo Bộ trưởng GD-ĐT, với kỳ thi quy mô lớn, các địa phương cần tập trung, không chủ quan trong bất kỳ khâu nào.

Số thí sinh đăng ký dự thi cao nhất, đề thi theo cấu trúc đề thi minh họa

GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho hay, chỉ còn 8 ngày nữa, các thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT. Đến ngày hôm nay, Bộ GD-ĐT đã chuẩn bị sẵn sàng đề thi.

Theo ông Chương, năm nay số thí sinh đăng ký dự thi cao nhất từ trước đến nay, đạt 1.223.776 em (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước).

Về công tác đề thi, Bộ đã thành lập Hội đồng ra đề thi, quy mô là các giáo viên trên toàn quốc, trong đó tiếp tục huy động sự tham gia của đội ngũ chuyên gia. Hiện, 34 tỉnh, thành đã nhận đủ đề để sẵn sàng in sao.

GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng phát biểu tại hội nghị.

Bộ cũng huy động gần 6.000 cán bộ từ các trường đại học tham gia vào công tác thanh tra kỳ thi.

“Thông điệp của kỳ thi năm nay là giữ ổn định như kỳ thi năm ngoái và các năm trước. Đề thi theo cấu trúc đề thi minh họa mà Bộ GD-ĐT đã công bố các năm trước”, ông Chương nói.

Ông Chương cũng lưu ý một số địa phương có số thí sinh tăng cao so với năm ngoái do sáp nhập tỉnh, thành như TPHCM có 142.000 thí sinh, gấp 1,5 lần so với năm 2025. Một số tỉnh khác cũng có lượng thí sinh lớn như Ninh Bình, Lâm Đồng,...

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng đề nghị các địa phương lưu ý, nguyên tắc trong quá trình chấm thi, khi đã có một lỗi thì sẽ quay lại chấm từ đầu.

Ngoài ra, ông Chương cũng đề nghị các địa phương, nhà trường không tạo áp lực cho thí sinh, để các em có không gian thoải mái, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

3 phương án vận chuyển đề thi khi thời tiết diễn biến xấu

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho hay, địa phương đã phổ biến, quán triệt việc phòng chống việc gian lận thi bằng công nghệ cao.

Theo bà Thúy, An Giang có đặc thù là các xã đảo, đặc khu, vì vậy tỉnh đã xây dựng phương án riêng trong vận chuyển đề thi cũng như bài thi.

“Đối với đặc khu Kiên Hải, chúng tôi tổ chức đưa toàn bộ học sinh từ đảo về đất liền để thi, bởi ở đó không có nhiều học sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Với đặc khu Phú Quốc, số lượng thí sinh tham dự thi tốt nghiệp THPT khoảng 1.448 em, vì vậy tỉnh tổ chức 3 điểm chính thức và 1 điểm dự phòng. Liên quan đến việc dự phòng thời tiết có thể diễn biến xấu, tỉnh đưa ra 3 phương án vận chuyển đề thi ra đặc khu Phú Quốc”, bà Thúy cho hay.

Đại diện tỉnh An Giang phát biểu qua điểm cầu trực tuyến.

Cụ thể, tỉnh An Giang chuẩn bị cả phương án đường tàu thủy, phà (từ Rạch Giá đến Phú Quốc) và đường hàng không (từ Cần Thơ hoặc từ TPHCM) trong việc vận chuyển đề ra điểm thi ở Phú Quốc.

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án được duyệt để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp an toàn”, bà Thúy nói.

Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cũng cho hay TP cũng chuẩn bị phương án đường hàng không để kết nối với điểm thi Côn Đảo trong trường hợp cần thiết.

Tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết sẽ bố trí những khu vực, phòng chờ để phụ huynh đợi con thi. Theo ông Hiền, việc nâng cao công tác tổ chức của điểm thi, nghiệp vụ của cán bộ coi thi là hết sức quan trọng.

Ông Hiền cũng dẫn chứng, qua kỳ thi lớp 10 cho thấy việc thí sinh vi phạm quy chế thi, mang thiết bị công nghệ cao vẫn còn.