GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng đúng theo những phương pháp khảo thí và bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đề thi có sự phân hóa để giúp tuyển sinh đại học

“Đề thi phải đạt được kiến thức cơ bản để xét tốt nghiệp, đồng thời có sự phân hóa để giúp tuyển sinh đại học, đặc biệt là các trường top trên. Những việc này chúng tôi đã trao đổi với hội đồng ra đề và thực hiện đúng theo những nguyên tắc đó”, ông Chương chia sẻ.

Thực tế, trước kỳ thi năm 2026, Thủ tướng đã yêu cầu việc chấm thi tự luận phải bám sát đáp án, biểu điểm, bảo đảm công bằng và phát huy tính phân loại. Yêu cầu này nhằm tránh tình trạng nơi chấm "chặt", nơi chấm "lỏng", ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Phạm Tùng.

Về công tác chấm thi tốt nghiệp THPT, theo ông Chương, chỉ môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại đều thi trắc nghiệm. Tuy nhiên, tất cả các khâu đều cần được giám sát chặt chẽ để bảo đảm khách quan, công bằng.

Riêng với môn Ngữ văn, ông Chương cho hay, Bộ GD-ĐT có 3 giải pháp nhằm nâng cao tính công bằng trong chấm thi: Đề thi phải bảo đảm độ phân hóa tốt hơn; hướng dẫn chấm cần đầy đủ, rõ ràng để bảo đảm sự thống nhất giữa các địa phương; và nâng cao trách nhiệm của hội đồng và giáo viên chấm thi.

"Chúng ta phải thực hiện chấm thử, công bố kết quả chấm thử, sau đó chấm chung và chấm ngẫu nhiên để bảo đảm việc chấm thi đúng quy định. Năm nay, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục tăng cường công tác này và nhắc nhở các địa phương thường xuyên hơn. Bộ sẽ làm việc với 34 Giám đốc Sở GD-ĐT để bàn các giải pháp cụ thể, bảo đảm công tác chấm thi công bằng, thống nhất giữa các địa phương. Trách nhiệm thuộc về tất cả các khâu, từ hội đồng ra đề, người hướng dẫn chấm đến cán bộ, giáo viên chấm thi", ông Chương nói.

Công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã sẵn sàng

Ông Chương cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các địa phương đã sẵn sàng. Song, đại diện Bộ GD-ĐT cũng nêu những khó khăn còn hiện hữu.

Thứ nhất, năm nay quy mô và số tỉnh giảm đi nhưng số lượng thí sinh và địa bàn của mỗi tỉnh tăng lên. Vì thế, các địa phương cần tính toán phương án để chuyển đề thi từ hội đồng in sao đến điểm thi một cách thuận lợi và an toàn nhất. Ví dụ Lâm Đồng, TPHCM, Ninh Bình, Phú Thọ... hiện địa bàn khá rộng.

GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT).

Thứ hai là công tác phòng chống gian lận bằng công nghệ cao, đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh. Đại diện Bộ GD-ĐT cho rằng nguy cơ thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao hoặc AI để gian lận vẫn hiện hữu.

Ông Chương cho biết Bộ GD-ĐT đã phối hợp với Bộ Công an và các địa phương triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc tuyên truyền tới từng thí sinh, đồng thời tập huấn và nâng cao trách nhiệm của cán bộ coi thi.

"Bên cạnh đó, chúng tôi tuyên truyền tới học sinh và phụ huynh để nâng cao nhận thức về việc chấp hành quy chế thi. Hành vi vi phạm quy chế, đặc biệt là làm lộ lọt đề thi, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chúng tôi cũng khuyến khích các địa phương tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ để phát hiện, ngăn chặn hành vi gian lận. Đây là những công cụ có thể cảnh báo, hạn chế việc mang thiết bị trái phép vào phòng thi, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi", ông Chương nói.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, ông Chương nhấn mạnh yếu tố then chốt vẫn là con người.

"Chúng tôi luôn yêu cầu ban chỉ đạo thi các địa phương tăng cường tập huấn, nhắc nhở cán bộ coi thi. Đây là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trong phòng thi, có kinh nghiệm để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy chế. Nếu phát hiện vi phạm, cần xử lý nghiêm theo đúng quy định", ông Chương nói.

Chia sẻ với các thí sinh, ông Chương cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra. Vì vậy, học sinh cần tập trung hệ thống hóa kiến thức, đồng thời dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe để có trạng thái tốt nhất trước kỳ thi. Các nhà trường cũng không nên tạo thêm áp lực cho học sinh trong giai đoạn nước rút.