Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Hoàng Quang Minh, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Ân Thi (Hưng Yên), đạt tổng điểm 29,75 với Toán 10, Vật lý 10 và Tiếng Anh 9,75, trở thành một trong 3 thủ khoa khối A01 toàn quốc.

Thủ khoa tiếc vì mất 0,25 điểm Tiếng Anh

Chia sẻ với VietNamNet, Minh cho biết không quá bất ngờ với kết quả này bởi sau khi hoàn thành bài thi, em đã tự chấm và ước lượng khá sát điểm số.

“Em chỉ hơi tiếc môn Tiếng Anh vì sai một câu không khó nên đánh mất 0,25 điểm”, Minh nói.

Hoàng Quang Minh là một trong 3 thủ khoa khối A01 toàn quốc. Ảnh: NVCC

Khi còn học Trường THPT Ân Thi, Minh đã sở hữu thành tích học tập ấn tượng. Ngay từ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Minh đạt hai điểm 10 ở môn Toán và môn tổ hợp, trở thành một trong số những học sinh có điểm đầu vào cao nhất của trường.

Trong ba năm THPT, Minh liên tiếp giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tin học năm lớp 10, giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Vật lý năm lớp 11, giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán năm lớp 12.

Lý giải việc mỗi năm tham gia một đội tuyển học sinh giỏi khác nhau, Minh cho biết lớp 10 em thi Tin học vì tận dụng được nền tảng từ THCS. Sang lớp 11, khi đã nắm chắc kiến thức và học trước một phần chương trình lớp 12, em chuyển sang Vật lý. Đến lớp 12, Minh mới chọn Toán bởi đây là môn cần nhiều thời gian tích lũy và rèn luyện.

Ngoài những kết quả này, Minh còn đạt 8.0 IELTS, đứng thứ 3 trong số hơn 20.000 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá tư duy đợt 2 của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Bí quyết học là hiểu bản chất kiến thức

Theo nam sinh, bí quyết học tập của em không nằm ở việc giải thật nhiều đề mà là phải hiểu bản chất kiến thức.

“Với Toán và Vật lý, em luôn cố gắng hiểu bản chất vấn đề. Khi đã nắm vững, mình có thể mở rộng kiến thức và hình thành tư duy để xử lý nhiều dạng bài khác nhau”, Minh nói.

Một phương pháp khác là Minh học theo nhóm và thường xuyên giảng bài cho bạn bè. Theo nam sinh, việc giải thích lại cho các bạn buộc em phải hệ thống lại kiến thức và diễn đạt theo cách dễ hiểu nhất, từ đó hiểu bài sâu và nhớ lâu hơn.

Đối với Tiếng Anh, Minh cho rằng lợi thế lớn nhất đến từ việc được tiếp xúc với ngôn ngữ này từ sớm.

“Từ tiểu học, mẹ đã cho em xem các chương trình bằng tiếng Anh trên YouTube. Sau đó, tiếng Anh dần trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của em qua việc xem video, nghe nhạc, đọc tài liệu. Nhờ vậy, em tích lũy được vốn từ và hình thành phản xạ sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên”, Minh nói.

Chị Nguyễn Thị Minh Thuận, mẹ của Minh, chia sẻ từ nhỏ Minh đã bộc lộ niềm yêu thích với Toán và Tiếng Anh, sau này là Vật lý.

"Minh rất tự giác trong học tập, tham gia kỳ thi nào cũng đạt giải. Từ khi học lớp 1, mỗi dịp nghỉ hè, con đều xin mẹ mượn sách giáo khoa của các anh chị khóa trên để tự học trước", chị Thuận kể.

Chính chị cũng là người sát cánh cùng Minh suốt 12 năm học, đồng thời sớm nhận ra con có năng khiếu ở các môn tự nhiên và Tiếng Anh để định hướng phát triển phù hợp.

Minh là học sinh Trường THPT Ân Thi (Hưng Yên). Ảnh: NVCC

Minh cho biết em chỉ học thêm mỗi môn 1-2 buổi/tuần. “Em nghĩ không nên phụ thuộc quá nhiều vào học thêm. Bên cạnh đó mình vẫn cần tự học, tự hệ thống lại kiến thức và rút kinh nghiệm từ những lỗi sai”, nam sinh nói.

Để đạt điểm tuyệt đối ở các môn, chỉ nắm chắc kiến thức thôi chưa đủ. “Em luôn cố gắng làm bài thật cẩn thận để tránh những sai sót đáng tiếc. Ngoài kiến thức còn cần sự bình tĩnh và kinh nghiệm khi đi thi”, Minh bày tỏ.

Với những kết quả đã đạt được, Minh dự định đăng ký vào chương trình IT1 của Đại học Bách khoa Hà Nội để theo đuổi lĩnh vực công nghệ thông tin sau này.