Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 2006), cựu học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk), hiện là sinh viên năm thứ hai ngành Luật Thương mại quốc tế của Học viện Ngoại giao.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Bình đạt 9,25 điểm Ngữ văn, 9,5 điểm Lịch sử và 10 điểm Địa lý, tổng 28,75/30 điểm, trở thành thủ khoa khối C00 toàn quốc.

Thi lại để theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên

Chia sẻ với VietNamNet, Thanh Bình cho biết sáng nay khi công bố điểm thi, em đã tự tra cứu kết quả nhưng chưa thực sự hài lòng.

“Em nghĩ mình có thể làm tốt hơn ở môn Lịch sử vì còn sai một câu khá đáng tiếc”, Bình nói.

Sau đó, Bình đến Học viện Ngoại giao để hoàn thành môn thi cuối kỳ theo lịch. Khi thi xong, nam sinh mở điện thoại thì thấy nhiều người nhắn tin hỏi thăm, chúc mừng. "Lúc đó em mới biết và thực sự rất bất ngờ. Em không nghĩ mình sẽ là thủ khoa”, nam sinh chia sẻ.

Nguyễn Thanh Bình hiện là sinh viên năm thứ hai của Học viện Ngoại giao. Ảnh: NVCC

Bình là thí sinh tự do tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Nam sinh cho biết em quyết định dự thi thêm một lần nữa để xét tuyển vào ngành Sư phạm Địa lý của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với mong muốn học song bằng.

“Trước đây, em không có ý định học ngành sư phạm mặc dù được các thầy cô khuyến khích đi theo. Thời điểm đó em nghĩ mình không hợp với nghề giáo. Sau này, khi vào Học viện Ngoại giao, em đi dạy thêm và nhận ra mình muốn được đứng trên bục giảng. Từ đó em quyết tâm thi lại”, Bình nói.

Bình bắt đầu ôn tập từ mùa hè năm ngoái. Có nhiều thời gian chuẩn bị, nam sinh chia nhỏ từng phần kiến thức ôn dần, không để dồn vào giai đoạn cuối. Vì đã có nền tảng nên việc ôn tập của Bình chủ yếu là hệ thống lại kiến thức.

Sau 2 năm quay trở lại với kỳ thi này, Bình đánh giá bản thân không gặp nhiều khó khăn.

Bình cho biết thời học THPT, em học khá đồng đều các môn. Theo em, dù học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, trong khi thí sinh hiện nay học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với yêu cầu cần đạt có nhiều thay đổi, kiến thức cốt lõi vẫn không khác. "Chỉ cần nắm chắc bản chất thì vẫn có thể làm được bài", Bình nói.

Giai đoạn nước rút cũng trùng với kỳ thi cuối kỳ ở Học viện Ngoại giao, nam sinh ưu tiên việc học trên trường, chỉ tranh thủ thời gian rảnh để ôn luyện.

Bình cho rằng lợi thế lớn nhất của mình là nền tảng kiến thức và kinh nghiệm làm bài thi. Song nam sinh cũng không đặt kỳ vọng quá cao để tránh áp lực.

Suốt giai đoạn ôn thi, Bình giấu mọi người, trừ mẹ. Chính mẹ là người luôn ủng hộ, động viên quyết định của con trai.

Từng giành giải Nhất học sinh giỏi quốc gia, được tuyển thẳng đại học

Trước khi trở thành thủ khoa khối C00, Thanh Bình sở hữu bảng thành tích học tập nổi bật. Trong thời gian học tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk), nam sinh từng giành Huy chương Vàng kỳ thi Olympic 30/4, giải Ba học sinh giỏi quốc gia lớp 11 và giải Nhất học sinh giỏi quốc gia lớp 12 môn Địa lý.

Nhờ thành tích này, Bình được tuyển thẳng vào Học viện Ngoại giao. Suốt hai năm học tập tại đây, nam sinh đều xếp loại xuất sắc và nhận học bổng qua các học kỳ với GPA 3.8/4.0.

Bình từng giành Từng giành giải Nhất học sinh giỏi quốc gia và được tuyển thẳng đại học. Ảnh: NVCC

Bình cho rằng những kiến thức được học tại Học viện Ngoại giao cũng hỗ trợ bản thân trong quá trình thi lại đại học.

“Ở trường, em được học nhiều về chính trị, quan hệ quốc tế và được rèn luyện về tư duy. Những kiến thức đó giúp em có nền tảng xã hội tốt hơn, đồng thời bổ trợ khá nhiều cho các môn thi khối C00”, Bình chia sẻ.

Hiện tại, Thanh Bình dự định sẽ nộp hồ sơ xét tuyển vào ngành Sư phạm Địa lý của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

“Nếu trúng tuyển, em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian học ở cả Học viện Ngoại giao và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vì cả hai đều học theo hình thức tín chỉ. Em hy vọng có thể cân bằng việc học và trau dồi kiến thức ở hai lĩnh vực này”, nam sinh nói.