Đình Bắc lên tiếng sau khi tạm dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026

Lập cú đúp giúp tuyển Việt Nam thắng Campuchia 3-1 và vươn lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới, Đình Bắc khẳng định mọi bàn thắng đều vì thành tích chung của đội.