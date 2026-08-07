"Tôi sử dụng nhiều cầu thủ trẻ và họ thể hiện rất tốt khiến tôi hài lòng. Chiến thuật của Campuchia cũng không tệ khi chúng tôi có cơ hội và tạo ra bàn thắng trước tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, bàn thua thứ hai khiến chúng tôi sụp đổ, thậm chí còn mất người sau tình huống đó, tôi thấy tiếc vì kết quả này", HLV Koji Gyotoku của Campuchia phát biểu về trận thua tuyển Việt Nam 1-3.

"Ở ASEAN Cup 2026 tôi không thể gọi cầu thủ tốt nhất dự giải nhưng năm sau, nếu có thể, nhất định tôi sẽ làm mọi cách để có đội hình mạnh nhất và phục thù tuyển Việt Nam", HLV Koji Gyotoku khẳng định.

HLV Koji Gyotoku của Campuchia cho rằng tuyển Việt Nam sẽ vào chung kết. Ảnh: S.N

Tại bảng A, Campuchia là đội duy nhất chọc thủng lưới tuyển Việt Nam. HLV Người Nhật Bản nói: "Ở giải đấu lần này, đây là lần đầu tiên tôi thi đấu cùng với tuyển Indonesia. Nhưng với tuyển Việt Nam, chúng tôi từng gặp trước đó. Vì thế, tôi biết cách thi đấu với đối thủ. Tôi thu thập một số thông tin, qua đó tìm được phương án chạm trán tuyển Việt Nam".

Khi được hỏi về cầu thủ Việt Nam gây ấn tượng nhất, thuyền trưởng Campuchia cho biết: "Tôi nghĩ là Xuân Son, anh ấy có kỹ năng quá tốt và rất khó ngăn cản".

"Tôi không tìm thấy điểm yếu của tuyển Việt Nam. Họ chơi tốt hơn chúng tôi. Tôi nghĩ tuyển Việt Nam có thể vào được tới trận chung kết", HLV Koji Gyotoku chốt lại.

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