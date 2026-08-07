Tuyển Việt Nam đánh bại Campuchia 3-1 nhờ cú đúp của Đình Bắc và bàn phản lưới của cầu thủ đối phương. Với kết quả này, đoàn quân HLV Kim Sang Sik vào bán kết với ngôi nhất bảng A (10 điểm).

Đánh giá về trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Trước tiên, tôi cảm thấy rất vui vì tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Nhờ đó, chúng tôi đạt vị trí nhất bảng, tiến vào bán kết ASEAN Cup 2026. Toàn đội gửi lời tri ân chân thành tới tất cả mọi người. Sự ủng hộ của khán giả giúp đội đạt kết quả tốt nhất".

HLV Kim Sang Sik hài lòng về màn thể hiện của các học trò.

Nói về màn thể hiện của Đình Bắc, cầu thủ lập cú đúp ở trận đấu này, HLV Kim dành những lời khen: "Ở trận Singapore, Đình Bắc rút ra sớm. Tôi biết có thể cậu ấy hơi thất vọng, nhưng Đình Bắc vượt qua điều đó. Ngày hôm nay, Đình Bắc thực hiện rất tốt và hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Tôi thường xuyên chia sẻ rằng cậu ấy không chỉ thi đấu tại Đông Nam Á, hãy luôn hướng tới những tầm cao hơn. Tôi luôn đặt ra kỳ vọng cao nhất với Đình Bắc cũng như cả đội. Tôi mong Đình Bắc hiểu được tấm lòng của tôi và mong muốn cậu ấy phát triển hơn".

Đình Bắc vượt qua áp lực. Ảnh: S.N

Nói về những sai sót ở hàng phòng ngự và quyết định rút Hoàng Đức ra nghỉ, HLV Kim Sang Sik giải thích: "Có nhiều khoảnh khắc các cầu thủ mất tập trung nên xảy ra một số lỗi của hàng phòng ngự. Thông qua những lỗi mắc phải, chúng ta học được rất nhiều bài học. Đặc biệt ngày hôm nay Hoàng Đức thể lực bị giảm sút nên tôi đã thay ra.

Những trận đấu trước, Hoàng Đức thể hiện rất tốt vai trò của mình. Trong những trận đấu tới, chúng tôi tiếp tục lên những kế hoạch làm sao đạt kết quả tốt".

Về vấn đề lực lượng của tuyển Việt Nam, ông Kim tiết lộ: "Trước trận, các cầu thủ Hoàng Hên, Tài Lộc gặp một số vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, họ hồi phục và sẵn sàng thi đấu. Nếu các cầu thủ tiếp tục nỗ lực thi đấu như vậy thì đội bóng ngày càng mạnh mẽ và phát triển hơn".

Tuyển Việt Nam chờ đối thủ ở bán kết. Ảnh: S.N

"Khi tham gia giải đấu, chúng ta cần thay đổi đội hình rất nhiều. Đặc biệt về mặt chiến thuật cũng như thể trạng của các cầu thủ theo từng trận đấu. Chúng tôi suy nghĩ về những vấn đề đó rất nhiều. Khi bước vào mỗi trận đấu, chúng tôi tính toán cẩn thận, chuẩn bị sự thay đổi đội hình.

Đặc biệt khi cầu thủ mới vào sân có thể đáp ứng được kỳ vọng, nhiệm vụ của mình hay không. Toàn đội cố gắng làm sao để tạo một khối gắn kết, bất kể cầu thủ nào vào sân có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình", HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.

Về trận bán kết, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi có khoảng nghỉ khá dài. Trong thời gian đó, các cầu thủ có thể phục hồi về thể trạng cũng như tinh thần. Ban huấn luyện lên kế hoạch để đạt kết quả tốt nhất".

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