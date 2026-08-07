Patrik Lê Giang (7 điểm): Không có nhiều cơ hội trổ tài trong hiệp một nhưng vẫn duy trì sự chắc chắn. Bàn thua ở hiệp hai gần như không thể trách thủ môn Việt kiều khi hàng thủ để Bento thoát xuống quá dễ dàng. Ngoài tình huống đó, Lê Giang vẫn làm tốt nhiệm vụ và có một vài pha băng ra hợp lý.

Việt Anh (7 điểm): Tiếp tục chứng minh giá trị trong vai trò trung vệ lệch phải. Chơi chắc chắn ở các pha tranh chấp tay đôi, không chiến tốt và nhiều lần bọc lót kịp thời cho Tiến Anh. Một trận đấu ổn định.

Thành Chung (7 điểm): Chỉ huy hàng phòng ngự khá tốt nhưng vẫn có một vài tình huống xử lý thiếu an toàn, đặc biệt là pha để Samuel cướp bóng đối mặt thủ môn ở hiệp một. Dù vậy, kinh nghiệm của trung vệ này vẫn giúp tuyển Việt Nam giữ được thế trận trong phần lớn thời gian.

Việt Anh cũng có trận đấu tạm ổn

Xuân Mạnh (6,5 điểm): Có một trận đấu dưới sức. Ngoài việc phòng ngự chưa thật sự chắc chắn, Xuân Mạnh còn mắc sai lầm ở bàn gỡ hòa khi để Bento vượt qua quá dễ dàng. Đây là điểm trừ lớn trong màn trình diễn của cầu thủ xứ Nghệ.

Tiến Anh (6,5 điểm): Tích cực lên công nhưng hiệu quả chưa cao. Đáng tiếc nhất là pha dứt điểm vọt xà trong thế rất thuận lợi ở đầu hiệp hai. Khả năng hỗ trợ phòng ngự vẫn ở mức chấp nhận được.

Văn Vĩ (7,5 điểm): Là mũi khoan nguy hiểm nhất bên hành lang trái với nhiều pha leo biên tốc độ. Chính Văn Vĩ tạo ra không ít cơ hội cho đồng đội và liên tục khiến hàng thủ Campuchia phải lùi sâu.

Thành Long: (8,5 điểm): Một trận đấu hay nữa của Thành Long trên mặt trận tấn công khi liên tục tạo ra những pha bóng sóng gió hay kiến tạo giúp đồng đội lập công

Hoàng Đức (7,5 điểm): Điều tiết nhịp độ trận đấu rất tốt trong gần một hiệp thi đấu. Khả năng cầm bóng, luân chuyển và thoát pressing giúp tuyển Việt Nam kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến trước khi được rút ra nghỉ để giữ sức.

Quang Hải (6,5 điểm): Đội trưởng tuyển Việt Nam tiếp tục có một trận đấu đáng quên khi ngoài tình huống bỏ lỡ cơ hội do Đình Bắc kiến tạo gần như mất hút trên sân.

Hai Long (7 điểm): Hoạt động rộng, chịu khó pressing và hỗ trợ phòng ngự. Tuy nhiên, tiền vệ này chưa tạo được nhiều đột biến như trận gặp Indonesia và còn bỏ lỡ một cơ hội trong hiệp hai.

Đình Bắc (9 điểm): Cầu thủ hay nhất trận đấu. Không chỉ ghi hai bàn thắng rất quan trọng, Đình Bắc còn liên tục tạo ra đột biến bằng những pha đi bóng tốc độ và khiến hàng thủ Campuchia luôn ở trong trạng thái báo động. Nếu dứt khoát hơn ở một vài tình huống, tiền đạo này hoàn toàn có thể lập hat-trick.

Đình Bắc toả sáng để tuyển Việt Nam vào bán kết với thành tích bất bại

Xuân Son (7,5 điểm): Có mặt từ đầu hiệp hai và ngay lập tức giúp hàng công tuyển Việt Nam chơi khởi sắc hơn. Dù bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn, tiền đạo nhập tịch vẫn góp công lớn ở bàn phản lưới của Campuchia bằng pha thoát xuống và dứt điểm quyết đoán.

Tài Lộc (6,5 điểm): Vào sân thay Hai Long, chơi tròn vai nhưng chưa có nhiều cơ hội thể hiện.

Việt Cường (6,5 điểm): Thi đấu không nhiều nhưng giữ được nhịp cho tuyến giữa trong thời điểm tuyển Việt Nam bảo toàn lợi thế.

Gia Bảo (6 điểm): Có một tình huống xử lý thiếu an toàn cuối trận, rất may Campuchia không tận dụng thành công.

Gia Hưng vào sân ít phút không đánh giá.

Sau khi tuyển Việt Nam chính thức giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026, VFF đã công bố giá vé trận bán kết trên sân nhà Mỹ Đình của thầy trò HLV Kim Sang Sik vào 20h00 ngày 19/8. Theo đó, trận bán kết này có 4 mệnh giá: 300, 500, 700 ngàn đồng/ vé và đắt nhất là 1 triệu đồng/ vé.

VFF sẽ phát hành bán online từ 14h30 ngày 8/8 và kết thúc bán vé vào 14h00 ngày 11/8. Vé được phát hành độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU (tên cũ là ứng dụng OneU). Mỗi đơn mua vé không được mua quá 10 vé.

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