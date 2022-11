LTS: Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa nêu quyết tâm, trong năm 2023 thành phố sẽ làm "sống lại" các công viên trên địa bàn để người dân được hưởng lợi một cách công bằng và tự do tiếp cận. Báo VietNamNet ghi nhận thực trạng hệ thống công viên, chỉ rõ bất cập, chung tay góp giải pháp hồi sinh các công viên. Thực tế cho thấy, nhiều dự án công viên mới vẫn nằm trên giấy hoặc khởi công rồi ‘đắp chiếu’, công viên cũ vẫn cảnh bị “xẻ thịt”, lấn chiếm. Thực trạng này đòi hỏi, muốn xây dựng Thủ đô trở thành đô thị xanh, cần thực hiện nghiêm quy hoạch mạng lưới công viên, vườn hoa đã có từ năm 2014 với chủ trương dành quỹ đất phù hợp sau di dời cơ sở công nghiệp, bệnh viện, trường đại học cho không gian xanh và ưu tiên đầu tư xứng tầm. Bên cạnh đó, cần quyết liệt giải tỏa, di dời các công trình sử dụng sai mục đích trong công viên, trả lại mảng xanh công cộng.

Dự án công viên Hello Kitty vẫn là bãi đất trống sau 4 năm

Tương tự, giữa năm 2019, Tập đoàn BRG công bố triển khai Công viên Hello Kitty nằm ở khu ‘đất vàng’ rộng 3ha, tại 151-153 Yên Phụ, ngay sát Hồ Tây. Hello Kitty được thiết kế là công viên chuyên đề, với những trò chơi dành cho trẻ em. Thời điểm công bố dự án, tập đoàn này đặt kỳ vọng đến 2021 sẽ hoàn thành công viên. Đến nay, gần 4 năm trôi qua, dự án Công viên Hello Kitty vẫn là bãi đất trống, với những ngôi nhà bị phá dỡ dở dang.

Việc Công viên Kim Quy và Công viên Hello Kitty ‘đắp chiếu’ nhiều năm, không chỉ kiến cử tri, mà cả đại biểu HĐND TP Hà Nội cũng bức xúc. Chất vấn tại phiên họp HĐND TP Hà Nội ngày 25/4/2022, đại biểu Duy Hoàng Dương đặt câu hỏi liên quan đến tiến độ thực hiện hai dự án công viên lớn là Kim Quy và Hello Kitty.

Ông Dương cho biết, TP đã có chỉ đạo về việc hỗ trợ thủ tục hành chính để thúc đẩy tiến độ, nhưng hai dự án vẫn chậm trễ, gây lãng phí nguồn lực, bức xúc trong dư luận nhân dân.

Trả lời về nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ Công viên Kim Quy, ông Nguyễn Trúc Anh - Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc cho biết, công viên này không có vướng mắc gì về mặt quy hoạch mà chủ yếu về vấn đề giải phóng mặt bằng. Còn Công viên Hello Kitty cũng đã xong quy hoạch, được phép xây 8 tầng cao, mật độ xây dựng 80%. Vướng mắc duy nhất hiện nay cũng là công tác giải phóng mặt bằng do có một phần đất công.