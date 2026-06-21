TPHCM đã công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Theo kế hoạch, khoảng một tuần tới, Sở GD-ĐT sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập.

Trước khi chốt điểm chuẩn, Sở GD-ĐT sẽ hoàn tất quy trình xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp. Sau khi hết thời hạn xác nhận nhập học, cơ quan quản lý sẽ thống kê số lượng thí sinh không nhập học để điều chỉnh chỉ tiêu, từ đó xác định điểm chuẩn phù hợp cho từng trường THPT công lập.

Năm nay là năm đầu tiên TPHCM tổ chức tuyển sinh lớp 10 sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, với hơn 151.000 thí sinh dự thi.

Nhiều trường ở khu vực 1 sẽ có điểm chuẩn cao

Dự kiến, điểm chuẩn tại khu vực 1 (TPHCM cũ) sẽ tiếp tục ở mức cao do tập trung nhiều trường THPT tốp đầu, có sức hút lớn đối với thí sinh và luôn duy trì mức cạnh tranh cao qua các năm. Trong khi đó, mặt bằng điểm chuẩn tại khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) được dự báo thấp hơn, mặc dù một số trường trọng điểm vẫn có tỷ lệ cạnh tranh cao.

Thí sinh dự thi lớp 10 TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Năm 2025, trong danh sách điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào lớp 10 công lập TPHCM năm học 2025-2026, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa dẫn đầu với 24,5 điểm. Xếp ngay sau là THPT Nguyễn Thị Minh Khai với 23,75 điểm.

Nhóm trường có điểm chuẩn từ 23 điểm trở lên còn có THPT Nguyễn Thượng Hiền và THPT Nguyễn Hữu Huân (cùng 23,5 điểm), THPT Trần Phú (22,75 điểm), THPT Phú Nhuận (22,5 điểm), THPT Bùi Thị Xuân, THPT Lê Quý Đôn và THPT Mạc Đĩnh Chi (cùng 22,25 điểm), THPT Nguyễn Hữu Cầu và Trường Trung học Thực hành - ĐHSP (cùng 23 điểm).

Các trường còn lại trong nhóm 20 trường có điểm chuẩn cao nhất gồm THPT Tây Thạnh (21,75 điểm), THPT Võ Trường Toản và Trường Trung học Thực hành Sài Gòn (cùng 21,5 điểm), THPT Trần Khai Nguyên và THPT Thủ Đức (cùng 21 điểm), THPT Trung Vương, THPT Bình Phú, THPT Nam Sài Gòn và THPT Lý Thường Kiệt (cùng 20,25 điểm).

Đây đều là những trường có mức cạnh tranh cao trong kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập của TPHCM, khi điểm chuẩn đều từ 20,25 điểm trở lên, tương đương thí sinh phải đạt trung bình gần 6,8 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển theo nguyện vọng 1.

Vì vậy, nhiều khả năng đây vẫn sẽ là nhóm trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất TPHCM năm 2026.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 của 20 trường cao nhất TPHCM khu vực 1.

Khu vực 2 và 3 "dễ thở" hơn

Trong khi đó, tại khu vực 2 của TPHCM (địa bàn tỉnh Bình Dương cũ), THPT Trịnh Hoài Đức dẫn đầu với điểm chuẩn 22,25 ở nguyện vọng 1. Xếp thứ hai là THPT Dĩ An với 21,1 điểm. Đây là hai trường duy nhất của khu vực có điểm chuẩn vượt mốc 20, phản ánh mức độ cạnh tranh cao hơn so với phần lớn các trường còn lại trên địa bàn.

Ở khu vực 3 của TPHCM (địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), THPT Vũng Tàu tiếp tục là trường có điểm chuẩn cao nhất với 21,25 điểm ở nguyện vọng 1. Xếp sau là THPT Nguyễn Huệ lấy 19 điểm và THPT Nguyễn Khuyến lấy 17,25 điểm. Khoảng cách hơn 2 điểm giữa trường dẫn đầu và trường xếp thứ hai cho thấy sức hút vượt trội của THPT Vũng Tàu tại địa phương.

So với Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, mức điểm chuẩn cao nhất tại Bình Dương cũ cao hơn khoảng 1 điểm. Trong khi Bình Dương cũ có hai trường lấy trên 20 điểm thì Bà Rịa - Vũng Tàu cũ chỉ có duy nhất THPT Vũng Tàu đạt ngưỡng này. Điều này phản ánh sự khác biệt nhất định về mức độ cạnh tranh tuyển sinh giữa hai địa phương trước thời điểm sáp nhập vào TPHCM.