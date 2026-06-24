Khu vực TPHCM cũ quy tụ nhiều trường "top"

Khu vực 1 (TPHCM trước đây) tập trung nhiều trường THPT công lập có điểm chuẩn cao như: THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Lê Quý Đôn, THPT Gia Định, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Phú Nhuận, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Trần Phú...

Trong đó, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (được tách từ THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa) ngay năm đầu tuyển sinh lớp 10 (2024-2025) đã có điểm chuẩn dao động từ 20 đến 22 điểm. Đến năm 2025, trường vươn lên dẫn đầu toàn thành phố với điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 24,5; nguyện vọng 2 là 25 và nguyện vọng 3 là 25,5 điểm. Đây cũng là trường có tỷ lệ cạnh tranh rất cao. Năm 2025, hơn 800 thí sinh đăng ký vào 180 chỉ tiêu lớp thường, tương đương gần 5 em cạnh tranh một suất học.

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền là cái tên quen thuộc trong nhóm trường có điểm chuẩn cao nhất thành phố. Khoảng một thập kỷ qua, trường thường xuyên dẫn đầu hoặc nằm trong nhóm dẫn đầu. Năm 2025, trường lấy 23,5 điểm ở nguyện vọng 1, đứng thứ ba toàn thành phố. Điều đó đồng nghĩa thí sinh gần như phải đạt gần 8 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển.

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cũng duy trì vị thế nhiều năm với điểm chuẩn luôn ở nhóm cao nhất. Năm 2025, trường đứng thứ hai toàn thành phố với điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 23,75; nguyện vọng 2 là 24 và nguyện vọng 3 là 24,75 điểm.

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 TPHCM năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Năm nay, nhiều trường THPT tại TPHCM tiếp tục có tỷ lệ đăng ký nguyện vọng 1 ở mức cao.

Theo thống kê từ dữ liệu đăng ký nguyện vọng 1 (trước khi điều chỉnh), Trường THPT Bùi Thị Xuân dẫn đầu với tỷ lệ chọi khoảng 2,84, tức gần 3 thí sinh cạnh tranh một chỉ tiêu. Tiếp đến là Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (2,79), Trường THPT Thủ Đức (2,57) và Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (2,51).

Nhiều trường khác cũng có mức cạnh tranh rất lớn như Trường THPT Lê Trọng Tấn (2,45), Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (2,35), Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (2,35), Trường THPT Dĩ An (2,34), Trường THPT Trịnh Hoài Đức (2,32), Trường THPT Lê Quý Đôn (2,31), Trường THPT Trần Văn Ơn (2,25), Trường THPT Phú Nhuận (2,22), Trường THPT Phạm Văn Sáng (2,17), Trường THPT Vĩnh Lộc (2,16).

Ngoài ra còn có Trường THPT Bến Cát (2,12), Trường THPT Trần Phú (2,12), Trường THPT Thạnh Lộc (2,11), Trường THPT Tây Thạnh (2,07), Trường THPT Bình Phú (2,05) và Trường THPT Trần Khai Nguyên (2,02).

Khu vực 2 và 3 có điểm chuẩn thấp hơn

Tại khu vực 2 (Bình Dương cũ), toàn địa bàn có gần 30 trường THPT công lập. Mức cạnh tranh tập trung ở một số trường chất lượng cao.

THPT Trịnh Hoài Đức dẫn đầu với điểm chuẩn năm 2025 là 22,25 điểm ở nguyện vọng 1 và 23 điểm ở nguyện vọng 2, dù đã giảm nhẹ so với năm trước. Tiếp theo là THPT Dĩ An với 21,1 điểm.

Ở khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), điểm chuẩn nhìn chung thấp hơn khu vực TPHCM cũ. Trường THPT Vũng Tàu có điểm chuẩn cao nhất với 21,25 điểm, tiếp đến là Trường THPT Nguyễn Huệ (19 điểm) và Trường THPT Nguyễn Khuyến (17,25 điểm).

Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2026 tại TPHCM ghi nhận hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi - mức cao nhất từ trước đến nay. Các trường THPT công lập tuyển 117.355 học sinh, tương đương khoảng 78% thí sinh có cơ hội học trường công lập.

Đây cũng là năm đầu tiên TPHCM tổ chức kỳ thi lớp 10 sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Theo đó, học sinh khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) thi chung đề với học sinh khu vực 1 (TPHCM cũ).

Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm ba môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Mỗi môn tính hệ số 1 và được chấm theo thang điểm 10, lấy lẻ đến 0,25 điểm.

Công thức tính điểm xét tuyển như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + Điểm Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Ví dụ, thí sinh đạt Toán 5,5; Ngữ văn 7; Tiếng Anh 6,25 và được cộng 1 điểm ưu tiên sẽ có điểm xét tuyển là 19,75. Thí sinh chỉ được xét tuyển nếu dự thi đủ ba môn và không có bài thi nào bị điểm 0.