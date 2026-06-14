Chia sẻ với VietNamNet, thầy Phí Trung Đức, giáo viên Trường THCS Trưng Vương (Hà Nội) cho rằng, với đề môn Toán ở kỳ thi lớp 10 Hà Nội năm nay, số thí sinh có điểm dưới trung bình sẽ không nhiều vì phần cơ bản của đề được cho rất quen thuộc với học sinh.

Theo thầy Đức, vùng điểm phổ biến nhất tập trung từ 6,5-8 bởi học sinh chỉ cần không mắc sai sót đáng tiếc và trình bày cẩn thận là có thể đạt được.

“Mức điểm 9 trở lên sẽ không nhiều vì các học sinh khá đa phần mất nhiều thời gian giải quyết câu IV ý 2b mà bỏ lỡ IV ý 2c và câu V (đặc biệt câu V không khó tiếp cận đối với học sinh khá, giỏi).

Thí sinh dự thi lớp 10 Hà Nội năm 2026. Ảnh: Phạm Hải.

Điểm 10 sẽ hiếm do sẽ có thể nhiều học sinh mất 0,25 điểm ở phần đặt điều kiện của câu V với quan điểm của Hội đồng chấm là không cho điểm nếu học sinh viết ‘5xy = 1000’ ở điều kiện bài toán 5xy ≥ 1000”, thầy Đức nói.

Thầy Đức nhận định như vậy, bởi thực tế nhiều học sinh cũng phản hồi hầu hết đều ‘dính’ lỗi ở điểm này.

“Có lẽ đại đa số học sinh sẽ đặt điều kiện là 5xy = 1000, đáng tiếc đây không phải đáp án chính xác và không được hội đồng cho điểm”, thầy Đức nói.

Cô Lê Thị Hương, Tổ phó chuyên môn tổ Toán - Tin của Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) nhận định, đề Toán thi lớp 10 Hà Nội năm 2026 theo cấu trúc đề minh họa, có những câu đưa Toán học vào trong các tình huống thực tế.

“Đề thi có tính phân loại. Học sinh không khó để đạt điểm 6-7; mức điểm 7,5-8.5 dành cho những em nắm vững kiến thức và kỹ năng trình bày bài tốt. Điểm từ 9 trở lên phải những em học rất tốt mới có thể đạt được. Phổ điểm sẽ tập trung nhiều ở khoảng điểm từ 6,5-8”, cô Hương chia sẻ.

Cô Phạm Thị Hương Lan, phụ trách nhóm Toán 9 của Trường THCS và THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp đánh giá, đề thi bám sát chương trình cơ bản của cấp THCS, chủ yếu là lớp 9, đảm bảo tính phân loại thuận lợi cho xét tuyển.

“Đề Toán thi lớp 10 Hà Nội năm nay mạch lạc, đảm bảo được kiến thức cơ bản, không quá đánh đố học sinh mà vẫn phân loại rất tốt”, cô Hương nói và dự đoán phổ điểm của thí sinh tập trung chủ yếu ở mức 7-8.

Ảnh: Thanh Hùng.

Cô Nguyễn Thị Hứa, Nhóm trưởng chuyên môn tổ Toán THCS của Trường THCS&THPT Phenikaa đánh giá đề có độ khó nhỉnh hơn năm 2025 ở một số nội dung, đặc biệt là phần hình học tổng hợp và bài toán thực tiễn cuối đề. Các câu hỏi được sắp xếp từ dễ đến khó, bảo đảm vừa đánh giá được chuẩn kiến thức cơ bản, vừa có khả năng phân loại học sinh khá, giỏi.

Với đề thi này, cô Hứa cho rằng học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản có thể đạt từ 6,5 đến 7,5 điểm. Học sinh khá có thể đạt 8 điểm trở lên nếu hoàn thành tốt câu III và phần đầu câu IV. Điểm 9 và điểm 10 chủ yếu phụ thuộc vào khả năng giải quyết các ý khó của bài hình học tổng hợp và bài toán thực tiễn cuối đề.

“Dự đoán phổ điểm năm nay sẽ tập trung nhiều ở khoảng 6,5-8 điểm. Số lượng bài đạt điểm tuyệt đối không nhiều”, cô Hứa nói.

Đến thời điểm này, Sở GD-ĐT Hà Nội đã hoàn tất việc chấm thi lớp 10 năm 2026. Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến ngày 22/6, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 năm 2026 trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Cùng thời gian này, Sở GD-ĐT cũng công bố điểm chuẩn của các trường THPT.