Cung đường uốn lượn giữa ruộng bậc thang xanh mướt kết hợp hình ảnh cờ Tổ quốc ở bản Đôn (xã Pù Luông, Thanh Hóa) đang thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh dịp lễ Quốc Khánh.

Từ 2 tuần trước, người dân bản Đôn đã trang hoàng cờ Tổ quốc dọc hai bên đường, tạo nên khung cảnh rực rỡ đặc biệt dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Theo ghi nhận của VietNamNet, đông đảo du khách đã đổ về điểm đến này để chụp ảnh với cung đường uốn lượn ấn tượng nằm giữa những thửa ruộng bậc thang xanh mướt.