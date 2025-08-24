Những ngày này, TPHCM rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu trên khắp các tuyến đường, khu dân cư, cơ quan, trường học và các địa điểm công cộng, chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Một quán cà phê trên đường Trần Nhật Duật gây ấn tượng với tông màu đỏ rực rỡ, hàng trăm lá cờ được bài trí khắp các góc trong và ngoài quán. Các bạn trẻ đội nón in hình cờ đỏ sao vàng, hòa vào không khí hân hoan của những ngày tháng 8 lịch sử.

Nhóm bạn trẻ Nhật, Quang, Phụng thường chọn những địa điểm được trang hoàng rực rỡ cờ đỏ sao vàng để tham quan, dạo chơi và cùng nhau cảm nhận không khí ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Một con hẻm nhỏ trên đường Lê Quang Định (phường Hạnh Thông) được người dân treo cờ, tạo nên khung cảnh yên bình và đẹp lạ.

Trên con đường thuộc phường Bình Thạnh, hình ảnh hàng cờ đỏ thắm tung bay dưới nắng sớm khiến khung cảnh càng thêm rộn ràng.

Thành phố ngập tràn sắc đỏ của hàng trăm lá Quốc kỳ và Đảng kỳ. Những tuyến đường ở phường Cầu Kiệu, phường Gia Định được khoác lên “tấm áo mới”.

Chung cư trên đường Phạm Viết Chánh được trang hoàng những lá cờ đỏ sao vàng, tạo nên khung cảnh rực rỡ và thiêng liêng.

Đây cũng là dịp để mỗi người dân ôn lại lịch sử, thêm biết ơn và tự hào, hun đúc tinh thần yêu nước.

Nhóm bạn Tường Vân, Thùy Trang và Hồng Yến – sinh viên Đại học Văn Hiến (ảnh cuối) – không giấu được niềm vui, niềm tự hào: “Chúng tôi hạnh phúc khi là người Việt Nam”.

Tiến Đạt