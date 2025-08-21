Cách Hà Nội khoảng 170km và cách trung tâm Mộc Châu hơn 20km, khu vực ruộng bậc thang tại bản Suối Lìn, xã Vân Hồ (tỉnh Sơn La) những ngày gần đây nhộn nhịp khách ghé thăm nhờ khung cảnh xanh mát, nổi bật là sắc đỏ của hàng loạt lá cờ Tổ quốc.

Khung cảnh xanh mướt, điểm sắc đỏ nổi bật ở cánh đồng lúa Suối Lìn (xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La) những ngày gần đây. Nguồn: Quang Kiên

Anh Quang Kiên – một người trẻ làm du lịch ở Mộc Châu, kiêm nhiếp ảnh gia địa phương cho biết, hưởng ứng không khí hướng tới lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, bà con nơi đây đã đồng loạt treo cờ đỏ sao vàng ở dọc con đường vào bản.

Đoạn đường dài khoảng 1km, nằm ẩn mình giữa cánh đồng lúa xanh bạt ngàn. Cứ cách khoảng 1-2m lại có một lá cờ được dựng lên, tạo điểm nhấn nổi bật giữa không gian làng quê yên bình, xanh mát.

Nhiều du khách từ Hà Nội cũng không ngại di chuyển quãng đường dài tới đây để check-in, ghi lại những bức ảnh đẹp chất chứa tình yêu quê hương, đất nước sâu đậm.

Không gian tuyệt đẹp nhìn từ trên cao. Ảnh: Quang Kiên

Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa cánh đồng lúa xanh mướt tạo phông nền check-in đẹp như tranh. Ảnh: Quang Kiên

Theo anh Kiên, thời điểm lý tưởng để chụp hình đẹp ở cánh đồng lúa Suối Lìn là vào buổi sáng (7-10h) và buổi chiều (14-17h).

Khi ấy, thời tiết mát mẻ, ánh nắng dịu nhẹ, màu xanh của bầu trời và màu lúa hòa quyện vào nhau càng tôn thêm màu sắc nổi bật của lá cờ Tổ quốc.

Anh Kiên cho hay, đường đi tới cánh đồng lúa ở bản Suối Lìn khá thuận tiện, dễ tìm, các phương tiện cá nhân như xe máy, ô tô có thể vào tận nơi. Nếu có dịp đến đây, du khách có thể kết hợp trải nghiệm săn mây vào sáng sớm.

Khung cảnh rực rỡ trên cung đường chữ S ở xã Pù Luông hút khách check-in. Nguồn: Linh Giang

Cách Hà Nội khoảng 4-5 tiếng lái xe ô tô, cung đường chữ S ở bản Đôn (xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa) cũng là địa điểm xanh mát gây sốt gần đây.

Từ 2 tuần trước, người dân trong bản đã trang hoàng nhiều lá cờ Tổ quốc dọc 2 bên đường, tô điểm không gian bản làng thêm phần rực rỡ.

Đoạn đường này nằm giữa những ruộng bậc thang xanh mướt, với những khúc cua lên dốc xuống dốc uốn lượn đầy ấn tượng.

Tới đây dịp này, ngoài hòa mình vào không khí kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và mang về loạt ảnh đẹp, du khách có thể kết hợp ghé thăm một số địa điểm check-in khác quanh khu vực hay thưởng thức nhiều đặc sản bản địa thơm ngon.