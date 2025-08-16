6h ngày 16/8, lễ thượng cờ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) cùng với sự tham gia của đông đảo người dân, hưởng ứng sự kiện đi bộ trên toàn quốc "Cùng Việt Nam tiến bước". Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) và Ngày Truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025).

Người dân mặc áo cờ đỏ sao vàng, trang nghiêm đặt tay lên ngực trong tiếng nhạc Quốc ca rền vang tại Quảng trường Ba Đình.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương (ảnh bên phải) Việt kiều Hà Lan cùng kiều bào các nước về quê tham gia các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh có mặt tham dự buổi lễ chào cờ thiêng liêng trong sáng nay.

Đúng 6h20, hoạt động đi bộ diễn ra tại phố đi bộ cạnh hồ Gươm. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh (Ủy viên TW Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, đồng trưởng ban chỉ đạo hoạt động) chia sẻ: "Chỉ cần một chiếc áo cờ đỏ sao vàng và một trái tim hướng về đất nước, mỗi bước chân của bạn hôm nay chính là một bước tiến làm nên một Việt Nam xanh và đáng sống hơn". (ảnh: Nhân dân)

Lần đầu tiên, một hoạt động chào cờ và đi bộ được tổ chức đồng loạt tại thủ đô và 33 tỉnh thành phố, tại 3121/3321 xã/phường/đặc khu trên toàn quốc.

Dòng người xuất phát từ tượng đài Lý Thái Tổ, đi qua UBND TP Hà Nội.

Những chiếc áo cờ đỏ sao vàng phủ rợp cung đường bao quanh khu vực hồ Gươm.

Bé Rose (22 tháng tuổi) được bố mẹ đưa tới tham dự sự kiện đi bộ trong sáng nay. Chị Trần Mỹ Trang (mẹ bé) chia sẻ: “Lễ kỷ niệm 80 năm lần này không chỉ là một sự kiện trọng đại của dân tộc, mà còn là dịp để vợ chồng tôi đưa con tiếp xúc sớm với những câu chuyện lịch sử và nuôi dưỡng tình yêu Tổ quốc. Sau một giờ đồng hành cùng mọi người, điều đọng lại sâu nhất trong tôi là niềm tự hào khi khoác trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng – niềm tự hào không chỉ của riêng tôi, mà của hàng triệu người dân từ 34 tỉnh, thành phố cùng hội tụ trong sự kiện này.”

Tại TPHCM:

Đúng 6h sáng, hàng nghìn người dân TPHCM cùng khoác trên mình lá cờ đỏ sao vàng đứng trang nghiêm thực hiện nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca, hòa nhịp cùng thời khắc lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

XEM CLIP:

6h30 phút, khi hiệu lệnh xuất phát vang lên, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ, học sinh – sinh viên và người dân thành phố cùng tiến bước.

Cung đường đi bộ dài khoảng 2km bắt đầu từ Công viên 30/4 (Lê Duẩn)

Chị Phương Nhi cùng con gái 3 tuổi nhịp nhàng bước chân trên phố. "Bé rất hào hứng khi biết được tham gia hoạt động cùng mẹ, đây cũng là dịp để tập cho bé thói quen đi bộ, sống xanh", chị Nhi nói.

Chú chó mang áo cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên cung đường đi bộ nổi bật gây thích thú. Chị Thanh Huyền chủ của thú cưng cho biết mình rất vui khi được tham gia hoạt động ý nghĩa này, thời tiết mát mẻ rất dễ chịu.

Hình ảnh cờ đỏ sao vàng nhuộm đỏ những cung đường trung tâm TPHCM. Với khẩu hiệu "Một tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới", chương trình đi bộ không chỉ cổ vũ hoạt động thể chất, mà còn mang thông điệp sâu sắc về môi trường.

Khi ngang qua Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều người nán lại chụp hình lưu niệm trước khi bước tiếp hành trình về đích.

Chị Hồng Tuyết vui vẻ về đích và đã "góp" được hơn 2.500 bước chân.

Tại Quảng Ninh:

Hoạt động diễn ra đồng thời tại 54 xã, phường, đặc khu trên toàn tỉnh Quảng Ninh, riêng điểm trung tâm quảng trường 30/10 (phường Hạ Long) thu hút trên 6.000 người tham gia.

Trong thời tiết mát mẻ của miền biển, người dân phấn khởi đi bộ trên tuyến đường Trần Quốc Nghiễn để ngắm vịnh Hạ Long, cùng hô vang "Tôi yêu Việt Nam".

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tham gia đi bộ cùng người dân từ khu vực quảng trường 30/10 đến bãi tắm Hòn Gai.

Nhiều gia đình hào hứng tham gia hoạt động ý nghĩa này.

Người dân với tinh thần phấn khởi khi vừa đi bộ vừa ngắm vịnh Hạ Long xinh đẹp vào mùa Thu