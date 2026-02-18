Theo nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia phong thủy Phạm Đình Hải (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam), khi xuất hành đầu năm, mọi người có thể chọn ngày, giờ đẹp để di chuyển đến những phương hướng có vận khí tốt.

Dựa theo các sách Thông thư và Ngọc hạp, chuyên gia Phạm Đình Hải gợi ý giờ đẹp và hướng xuất hành tốt vào ngày mùng 3 tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 như sau:

Việc nên làm trong ngày mùng 3 Tết Giờ đẹp xuất hành ngày mùng 3 Tết Mùng 3 tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là ngày Giáp Tý, rơi vào thứ Năm, ngày 19/2/2026 dương lịch. Vào ngày này, khung giờ xuất hành tốt nhất là giờ Mão (5h – 7h), giờ Ngọ (11h – 13h), giờ Thân (15h – 17h), hoặc giờ Dậu (17h – 19h). Theo quan niệm, việc chọn giờ đẹp, hướng tốt xuất hành vào những ngày đầu năm mới sẽ giúp gia chủ đón tài lộc, may mắn cả năm. Ảnh: Nguyễn Huế Hướng tốt xuất hành ngày mùng 3 Tết Theo chuyên gia Phạm Đình Hải, ngày mùng 3 Tết nói riêng và năm Bính Ngọ 2026 nói chung có một số hướng xuất hành tốt như: Hướng Đông: Xuất hành theo hướng này được cho là thuận lợi về tài lộc và hoạt động kinh doanh. Hướng Đông Nam: Xuất hành theo hướng này có thể mang lại may mắn, thuận lợi trong việc học hành, thi cử, quan vận. Việc nên làm trong ngày mùng 3 Tết Dân gian gọi đây là ngày Tam Nương nên trăm sự đều kỵ với tất cả các tuổi, không nên tiến hành việc đại sự. Vào ngày này, mọi người có thể đi thăm hỏi họ hàng, đi lễ chùa cầu bình an hoặc làm từ thiện.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm