Sáng 8/3, nhiều bạn trẻ và du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm mặc thử và check-in với áo dài, cổ phục Việt Nam tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM).

Người dân và du khách được hỗ trợ mặc thử, chụp ảnh cũng như đi dạo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ với các cổ phục như Nhật Bình, áo tấc, áo ngũ thân, cổ phục Triều Nguyễn... hoàn tiền miễn phí.

Bên cạnh đó, sáng nay, chương trình đồng diễn áo dài quy mô lớn cũng đã diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ với sự tham gia của hơn 3.000 người. Hình ảnh hàng ngàn người cùng khoác áo dài không chỉ tạo dấu ấn về quy mô mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và khí thế của phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.