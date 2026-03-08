NSND Trịnh Kim Chi tuổi 55 tự tin làm mẫu trình diễn áo dài

Trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 12, nhà thiết kế Việt Hùng giới thiệu bộ sưu tập áo dài mới mang tên Mặt trời - Cánh cò - Thành phố của tôi.

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ ký ức văn hóa và tình yêu dành cho TPHCM - vùng đất đã trở thành quê hương của nhiều người con xa xứ.

NSND Trịnh Kim Chi làm mẫu ở tuổi 55.

Giữa dàn hoa hậu, người mẫu, sự xuất hiện của NSND Trịnh Kim Chi với vai trò người mẫu trình diễn gây chú ý. Ở tuổi 55, nghệ sĩ được khen vóc dáng thon thả, thần thái tươi tắn. Chị tự tin sải bước trên sàn catwalk trước sự cổ vũ, hò reo của khán giả.

NSND Trịnh Kim Chi và MC Quỳnh Hoa trình diễn

NSND Trịnh Kim Chi còn sánh bước cùng ca sĩ, MC Quỳnh Hoa. Cả hai bày tỏ tình yêu dành cho áo dài truyền thống trong suốt nhiều năm theo đuổi nghệ thuật. Họ thường diện trong các chương trình, sự kiện hay mỗi dịp lễ Tết.

NSND Trịnh Kim Chi và MC Quỳnh Hoa tự tin trình diễn trên sàn catwalk.

Các thiết kế tạo ấn tượng với họa tiết mềm mại, gam màu ấm và phom dáng tôn lên vẻ đẹp thanh lịch. Nhà thiết kế Việt Hùng cho biết ý tưởng của bộ sưu tập được khơi nguồn từ câu chuyện của thời gian, của tình yêu và của một vùng đất đã gắn bó với cuộc sống của nhiều người.

“Có những ký ức không chỉ được nhớ bằng kỷ niệm mà còn được dệt lại bằng những sợi lụa mềm mại của văn hóa. Mỗi chiếc áo dài trong bộ sưu tập giống như một bức tranh nghệ thuật được vẽ thủ công”, Việt Hùng chia sẻ thêm.

Với Việt Hùng, áo dài không chỉ là trang phục mà còn là biểu tượng văn hóa. Thông qua từng bộ sưu tập, anh mong muốn góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị của trang phục truyền thống trong đời sống đương đại.

Theo NTK, Mặt trời - Cánh cò - Thành phố của tôi không chỉ là một bộ sưu tập thời trang mà còn là lời tri ân dành cho ký ức và quê hương.

NSND Bạch Tuyết và quán quân Gen Z Biện Thuy là đại sứ của Lễ hội Áo dài TPHCM

Lễ hội Áo dài TPHCM từ lâu đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc của những người yêu áo dài Việt Nam. Chương trình năm nay quy tụ sự góp mặt của 37 nhà thiết kế đến từ 3 miền đất nước, mang đến gần 400 bộ áo dài với phong cách thiết kế đa dạng.

Sự kiện cũng chọn đại sứ là các văn nghệ sĩ để góp phần tôn vinh giá trị di sản của tà áo dài Việt Nam và góp phần quảng bá hình ảnh, kích cầu du lịch.

Biện Thuy - quán quân "Học viện cải lương" và "Bông lúa vàng" là đại sứ của Lễ hội Áo dài TPHCM.

Trong đó, Quán quân Học viện cải lương 2024, Quán quân Bông lúa vàng 2021 Biện Thuy là gương mặt trẻ được lựa chọn.

Biện Thuy cho biết đây không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là sự ghi nhận cho hành trình đã nỗ lực bền bỉ của mình với nghệ thuật truyền thống. Cô xem đây là cơ hội quý để mình học hỏi trưởng thành và đến gần hơn với công chúng trong một hình ảnh trẻ trung nhưng vẫn đậm đà bản sắc truyền thống.

Biện Thuy và NSND Bạch Tuyết cùng được chọn cho vai trò quan trọng của lễ hội.

Điều khiến nữ nghệ sĩ trẻ xúc động là ngoài cô, NSND Bạch Tuyết cũng được chọn làm đại sứ cho lễ hội.

Sau khi trở thành quán quân Học viện cải lương, Biện Thuy có nhiều cơ hội tham gia các chương trình nghệ thuật, đồng hành cùng người thầy của mình là NSND Bạch Tuyết. Nữ ca sĩ luôn ưu tiên chọn áo dài nhằm lan tỏa niềm tự hào khi là người nghệ sĩ trẻ của nghệ thuật truyền thống.

"Có lẽ sự nhất quán đó cùng với tinh thần luôn muốn lan tỏa giá trị văn hóa Việt đến thế hệ trẻ đã khiến ban tổ chức Lễ hội Áo dài TPHCM tin tưởng và trao cho tôi vai trò đại sứ", cô bộc bạch.

Trong vai trò một nghệ sĩ trẻ theo đuổi nghệ thuật truyền thống của dân tộc, Biện Thuy nhận định bản thân mang trách nhiệm lớn trong việc lan tỏa tình yêu tà áo dài đến với mọi người, nhất là các bạn trẻ.

Biện Thuy tên đầy đủ là Biện Thị Kim Thuy, sinh năm 2002, quê Bạc Liêu. Giọng ca 24 tuổi có ông nội và chú là thầy đờn nên từ nhỏ, cô đã tiếp xúc và nuôi dưỡng tình yêu dành cho cải lương.

Biện Thuy sở hữu giọng hát truyền cảm và nhan sắc xinh đẹp, cô được đánh giá cao là giọng ca cải lương triển vọng của thế hệ Gen Z.

Năm 2018, Biện Thuy vào top 7 Chuông vàng vọng cổ. Sau 3 năm rèn luyện, Biện Thuy ghi danh tranh tài ở Bông lúa vàng và đoạt quán quân. Đến năm 2024, Biện Thuy tiếp tục tham gia và đạt quán quân tại chương trình Học viện cải lương do NSND Bạch Tuyết dẫn dắt.