NSND Tự Long dẫn đầu đoàn phim Hộ linh tráng sĩ, diễu hành từ Nhà triển lãm khu A đến khu vực trung tâm. Vừa diễu hành, nghệ sĩ vừa nhún nhảy và hát theo điệu nhạc Có không giữ mất đừng tìm và Gene, phiên bản trong show Anh trai vượt ngàn chông gai mà Tự Long tham gia. Hoạt động diễu hành cổ phục nhằm quảng bá phim Hộ linh tráng sĩ.

NSND Tự Long mặc cổ phục diễu hành giữa trời nắng gắt

Chia sẻ với PV VietNamNet, NSND Tự Long tiết lộ sẽ tham gia một vai trong phim điện ảnh này: "Tôi sẽ vào vai thầy mo. Vai diễn hoàn toàn khác với tôi cả ngoài đời lẫn những lần từng hoá thân trên sân khấu. Bộ phim được xây dựng như một huyền sử bi tráng, đầy những bí ẩn về lăng mộ của vua Đinh huyền thoại. Tôi nhận lời tham gia vì bộ phim có nhiều cái 'đầu tiên', từ vũ khí, đến dựng thành quách của ông cha ta".

NSND Tự Long cho biết thêm, Trấn Thành, Nhất Trung, Hoàng Nam từng mời mình đóng phim song anh không sắp xếp được thời gian. Vì thế, khi tham gia phim này, NSND Tự Long háo hức và chấp nhận mọi thử thách. Theo nghệ sĩ, nhiều năm nay khán giả đã quen với hình ảnh hài hước của anh. Lần này, nhân vật của nghệ sĩ nghiêm túc hơn, là dấu ấn mới trong sự nghiệp diễn xuất.

NSND Tự Long giao lưu với khán giả.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh được Nguyễn Phan Quang Bình ấp ủ ý tưởng suốt 10 năm, sau một lần nghe người lái đò tại Ninh Bình kể chuyện. Phim thuộc thể loại huyền sử, mở đầu với sự kiện vua Đinh Tiên Hoàng qua đời vì bị sát hại. 7 tráng sĩ được giao phó sứ mệnh chạy đua với thời gian, đối đầu các thế lực thù địch, đưa 100 quan tài của vua theo 7 hướng khác nhau. Mục đích là đánh lừa kẻ thù đang muốn phá hoại lăng mộ của vua. Hành trình của họ không chỉ là cuộc đối đầu với kẻ thù mà còn là cuộc chiến nội tâm về lòng trung thành, tình yêu và sự hy sinh.