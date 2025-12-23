Trào lưu săn sách cũ đang lan rộng trong giới trẻ TPHCM, biến những tiệm sách từng bị lãng quên thành điểm đến hút khách.

Theo ghi nhận của VietNamNet, các tiệm sách cũ trên đường Trần Nhân Tôn, Nguyễn Thị Minh Khai (TPHCM) thu hút đông đảo bạn trẻ. Họ đến đây để tìm kiếm và sưu tầm những đầu sách đã ngừng xuất bản, không còn lưu hành trên thị trường.