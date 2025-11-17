Cuối tuần, hàng chục bạn trẻ xếp hàng chờ mua xôi kiểu Bắc tại một quán trên đường Thảo Điền (phường An Khánh, TPHCM). Nhiều người đến vì tò mò hương vị ẩm thực Bắc, đồng thời muốn chụp ảnh check-in trong không gian nhiều cây xanh, mát mẻ, gợi cảm giác như mùa thu Hà Nội.

Nhiều thực khách vui vẻ dù phải đợi 1-2 tiếng để mua xôi. Cô gái trẻ Như Ý cũng hào hứng xếp hàng gọi món, nói không ngại việc chờ đợi vì trong lúc đó có thể chụp ảnh tại các không gian xung quanh.

Theo quản lý, vào cuối tuần, dù chưa đến giờ mở cửa, nhiều thực khách đã đến xếp hàng chờ mua xôi, khiến quán luôn trong tình trạng đông kín.

Quán phục vụ các loại xôi xéo, xôi trắng, xôi đậu xanh, xôi cốm, ăn kèm 4 món chính gồm: thịt kho, chà bông, chả mỡ và trứng. Ngoài ra quán còn có bánh giò, tào phớ, nem chua rán, chè, cùng các loại nước uống như mơ, sấu - những hương vị đặc trưng miền Bắc. Giá dao động 22.000-65.000 đồng tuỳ món.

Yến Vy cho biết đã có mặt tại quán từ 7h - dù 7h30 quán mới mở cửa, để tránh phải xếp hàng quá lâu. Cô thường xuyên chụp ảnh review đồ ăn nên không muốn bỏ lỡ những quán “ngon, hot”.

Vy nhận xét hạt xôi của quán mẩy, ruốc thịt đậm vị, hành phi thơm và tổng thể món ăn vừa miệng. Cô đặc biệt ấn tượng với nước sấu, cho rằng khi dùng cùng xôi “rất hợp”.

Quán gây ấn tượng với không gian thoáng đãng, nằm trong một khu phức hợp có sân vườn và nhiều cây xanh, mang đến cảm giác như đang ngồi giữa “khu rừng”.

Không gian mát mẻ và rợp bóng cây khiến nhiều thực khách liên tưởng đến mùa thu Hà Nội với nắng vàng rực rỡ và chút hanh hao cuối năm.

Tuyết Trân cùng bạn tranh thủ chụp ảnh trong lúc chờ món ăn. Trân cho biết, trước đây cô từng thưởng thức xôi ở cơ sở đầu tiên và rất thích vì ngon. Khi quán mở thêm cơ sở mới, dù khá xa, cô vẫn tranh thủ dịp cuối tuần ghé thử bởi không gian ở đây rất đẹp.

Nắng chiếu xiên qua tán cây khiến không gian trở nên "thơ" hơn.

Khu vực bàn ăn ngoài trời lúc nào cũng kín khách. Không gian mở giúp thực khách gần gũi với thiên nhiên. Quán trang bị quạt cầm tay cho khách cũng như thường xuyên phun thuốc chống côn trùng.

Sau gần 1 giờ di chuyển tới quán và chờ khoảng 30 phút từ khi gọi món, Thảo và Uyên thưởng thức xôi đậu xanh và xôi chà bông. Hai bạn cho biết giá hơi cao so với các hàng xôi khác, nhưng phần ăn rất đầy đặn, no bụng và ngon miệng.

Ngay khi nhận món, Như Quỳnh đưa lên chụp hình và khen "thơm quá".

Mỗi ngày, quán phục vụ khoảng 500-600 khách. Dù luôn chuẩn bị đầy đủ xôi và các món ăn kèm, khách vẫn phải chờ vì số lượng bàn có hạn

Anh Tú và Ngọc Ánh thức dậy từ 6h và di chuyển gần 20km để thưởng thức xôi hương vị Hà Nội. Cả hai biết đến quán vì những video được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và đã lường trước việc phải xếp hàng nhưng vẫn muốn thử vì tò mò.

Quán thường xuyên dựng bảng ngưng nhận khách vào các giờ cao điểm.