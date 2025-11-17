Hàng chục bạn trẻ TPHCM xếp hàng chờ cả tiếng tại quán xôi Bắc ở Thảo Điền để thưởng thức món ngon và check-in trong không gian xanh mát như mùa thu Hà Nội.
Cuối tuần, hàng chục bạn trẻ xếp hàng chờ mua xôi kiểu Bắc tại một quán trên đường Thảo Điền (phường An Khánh, TPHCM). Nhiều người đến vì tò mò hương vị ẩm thực Bắc, đồng thời muốn chụp ảnh check-in trong không gian nhiều cây xanh, mát mẻ, gợi cảm giác như mùa thu Hà Nội.
Theo quản lý, vào cuối tuần, dù chưa đến giờ mở cửa, nhiều thực khách đã đến xếp hàng chờ mua xôi, khiến quán luôn trong tình trạng đông kín.
Vy nhận xét hạt xôi của quán mẩy, ruốc thịt đậm vị, hành phi thơm và tổng thể món ăn vừa miệng. Cô đặc biệt ấn tượng với nước sấu, cho rằng khi dùng cùng xôi “rất hợp”.
Không gian mát mẻ và rợp bóng cây khiến nhiều thực khách liên tưởng đến mùa thu Hà Nội với nắng vàng rực rỡ và chút hanh hao cuối năm.