Theo trang The Guardian, ngày Quốc tế Ôm tự do hay chiến dịch "Free Hugs" được khởi xướng vào năm 2004, bởi một người Australia tên Juan Mann. Anh đã trải qua một giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng trong đời.

Vì cảm thấy quá cô đơn, mệt mỏi và nhận ra mối quan hệ giữa mọi người ngày càng rời rạc, Juan Mann đã cầm tấm bảng có dòng chữ "Free Hugs", đứng trên đường phố Sydney, Australia. Anh mong chờ một cái ôm từ người lạ.

Không ngờ hành động của Juan Mann lại được nhiều người hưởng ứng. Phong trào "Free Hugs" bắt đầu lan rộng tới nhiều quốc gia khác.

Tới năm 2007, ngày Quốc tế Ôm tự do đầu tiên được tổ chức và thu hút sự chú ý, ủng hộ của rất nhiều người.

Ngày Quốc tế Ôm tự do được giới trẻ mong chờ. Ảnh minh họa: Freepik

Ngày hội này nhằm giúp mọi người xích lại gần nhau, xóa bỏ khoảng cách, đồng thời khuyến khích giao tiếp và lan tỏa thông điệp yêu thương trong xã hội hiện đại, nhất là khi công nghệ phát triển khiến con người ít tương tác trực tiếp hơn.

Mỗi người không chỉ trao cái ôm ấm áp tới bạn bè, người thân mà còn dành cho những người xa lạ, góp phần thúc đẩy tâm trạng và các mối quan hệ theo hướng tích cực hơn.

Theo nhiều nghiên cứu tâm lý học, một cái ôm có thể giúp ích rất nhiều trong việc tăng cường sức khoẻ tinh thần. Cái ôm có tác dụng giải phóng các hormone tốt, làm cơ thể giảm căng thẳng, thay thế nỗi sợ hãi và tăng thêm niềm hạnh phúc.

Mỗi năm, ngày Quốc tế Ôm tự do diễn ra lại mang đến một thông điệp, chủ đề riêng nhưng đều hướng tới truyền tải yêu thương một cách nhân văn.

Ngày Quốc tế Ôm tự do ngày càng phổ biến hơn ở Việt Nam và được giới trẻ yêu thích, đón chờ. Hàng năm, sự kiện này đều thu hút các bạn trẻ tham gia. Với một hành động đơn giản, họ có thể chia sẻ sự ấm áp, hạnh phúc cho những người xa lạ và cũng nhận lại niềm vui.

